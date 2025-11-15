Olmos, Fomento y ADIP, en una jornada decisiva

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
El “azulgrana” defenderá el liderazgo en Los Hornos ante Brandsen; el “albiazul” espera por Estrella y la Naranja ante CC. Tolosano
Se acerca el final de la temporada en la Liga Amateur, y tanto en primera división como en la B, los equipos que pelean arriba y los que buscan zafar del descenso empiezan a definir su suerte.
Esta tarde a partir de las 16, habrá partidos de interés y que pueden marcar una tendencia, a cuatro jornada del final del año.
Unidos de Olmos, que recuperó la punta en la fecha pasada, se presenta hoy en Los Hornos, para defender el liderazgo (suma 26 unidades) ante la Asociación Brandsen.
Las probables formaciones de ambos equipos serían: BRANDSEN: Juan Copes; Benicio Simone, Justo Griguoli, Franco Pampillón y Carlos Salgado; Leonel Mansanta, Lucas Villa, Benjamín Figueroa y Gonzalo Folone; Bautista De Oro y Manuel Pisani. DT. Damián Pasalagua.
Mientras que Leandro Sarco no dio detalles de cómo formaría el Unidos de Olmos, aunque se especula que podría ir con estos jugadores: Mateo Leiva; Agustín Celentano, Fabricio Albert, Enzo Alvarez y Caetano Petroff; Santiago Pérez, Lucas Villar, Genaro Luque y Lautaro Riggio; Alex Aramallo y Ramiro Torres.
En otro de los choques destacados de la jornada, Fomento, uno de los escoltas con 25 puntos, recibe en 58 y 132 a Estrella, con la chance de sumar de a tres para no perderle pisadas al puntero.
El albiazul, conducido por la dupla Cabillón/Giampieri y que resignó el primer puesto en la fecha anterior, podría formar con Ignacio Catena; F. Bogani, Javier Merlo, F. Morón y Joaquín Balducci; Valentín Pérez, Patricio Monti, Thomas Comas y Joaquín Ortiz; Rodrigo Catena y Franco Mastrocésare.
Mientras que la Cebra, conducido por Damián Zein, saldría a la cancha con Alan Riel; Braian Luna, Lucas Saavedra, Andrés Aparicio y Alan Abuín; Fernando Tulez, Santiago Cañete, Santiago Risculese y Oviedo, Marcelo Uriarte y Federico Díaz.
Y el tercer encuentro que tiene su interés, ADIP visitará en 528 bis y 115 al Círculo Cultural Tolosano, que también tiene chances matemáticas de pelear por la conquista del Clausura.
Los de Villa Castells, de la mano de Rodrigo Nieto, podría formar con Juan Cruz Segobia; Ikañi Berterretche, Augusto Burgos, Camilo Fernández y Santiago Leguiza; Agustín Sarmiento, Mateo Crovetto, Facundo Farías y Pedro Mondino; Jerónimo Casas y Agustín Iglesias.
Los demás partidos son: Alianza-Pol. Gonnet (48 y 155); Las Malvinas-CRISFA (528 y 140); CRIBA-Alumni (2 y 611); San Lorenzo-CF. Ringuelet (6 y 485) y Everton-Asoc. Iris (7 y 629).
Y por la Primera B, duodécima fecha, Villa Montoro, puntero con 28 unidades, recibe en 118 y 96 a La Plata FC, con la idea de seguir en lo más alto.
Mientras que el escolta, Curuzú (27), será local de Tricolores en 411 y 21A. El resto: Peñarol-Expreso Rojo (39 y 203); Defensores (CB)-San Martín (7 y 480); Talleres-For Ever (66 y 174); Villa Lenci-Comunidad Rural (21 y 78); Porteño-Argentino (J) (Mitre y Alsina, Ensenada) y 5 de Mayo-Romerense (Quintana y Uruguay, Ensenada).
