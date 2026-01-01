La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: "No existen los Robin Hood"

Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió en las últimas horas, a través de un comunicado oficial, una fuerte respuesta institucional ante publicaciones recientes que cuestionaron su gestión económica, en la que defendió la revalorización de sus activos comerciales y denunció intentos de desinformación y desgaste dirigencial, en el marco de los cambios impulsados desde la asunción de la actual conducción en 2017, con Claudio “Chiqui” Tapia como presidente.
Bajo el título “La única verdad, es la realidad”, el documento detalla que, al iniciar la actual gestión, la AFA heredó contratos comerciales y de derechos cedidos en condiciones ampliamente desfavorables, muchos de ellos vigentes hasta el año 2030. Según el texto, esos acuerdos no solo presentaban valores bajos en términos económicos, sino que además establecían una distribución de ingresos que perjudicaba seriamente a la entidad madre del fútbol argentino.
“En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares”, sostiene la AFA.
El comunicado explica que, antes de 2017, la ecuación económica llegaba a otorgar hasta un 70% de los ingresos a los administradores de los derechos comerciales, mientras que la AFA percibía apenas el 30%, incluso tratándose de su mayor activo: la Selección Argentina. Como ejemplo, se mencionan distintos agentes comerciales que, a lo largo de los años, concentraron porcentajes mayoritarios de los ingresos generados.
Entre los casos citados, se recuerda que ISL llegó a quedarse con el 55% frente al 45% de la AFA, luego Santa Mónica obtuvo un reparto del 50% para cada parte, mientras que en acuerdos posteriores vinculados a partidos amistosos internacionales, la AFA percibía únicamente una suma fija de un millón de dólares por encuentro, sin participar de los ingresos mayores generados por dichos eventos.
Desde la entidad remarcaron que esa situación fue revertida progresivamente mediante la renegociación de contratos con sponsors, socios comerciales y agentes de partidos, logrando invertir la ecuación económica. En la actualidad, según el comunicado, la AFA obtiene el 70% de los ingresos, mientras que el 30% restante corresponde a los socios comerciales, una relación que consideran más justa y sostenible.
El texto también apunta contra sectores que, según la AFA, se negaron a renegociar acuerdos desfavorables o a establecer nuevos contratos bajo condiciones equitativas. En ese sentido, acusa a estos actores de impulsar operaciones mediáticas con el objetivo de generar desgaste institucional y forzar una negociación que les permita recuperar antiguos privilegios económicos.
“La trama de mentiras y desinformación no responde a ninguna causa altruista”, sostiene el comunicado, descartando cualquier intento de presentarse como defensores del interés general. Por el contrario, la AFA afirma que se trata de maniobras vinculadas a intereses comerciales particulares.
Las declaraciones del presidente Claudio Tapia, realizadas durante el Summit de Olé, refuerzan el mensaje institucional. Allí, el titular de la AFA ratificó que muchos derechos estaban comprometidos hasta 2030 bajo una lógica que favorecía a terceros y destacó que la actual gestión logró modificar ese escenario en beneficio del fútbol argentino.
Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje contundente: la sociedad merece información seria, responsable y comprobable, y advierte que las operaciones mediáticas suelen quedar expuestas con el paso del tiempo. “Mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cuentas, la única verdad es la realidad”, cierra el texto, marcando una firme postura de la AFA frente a las críticas recibidas.
