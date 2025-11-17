Úbeda tiene chances de seguir en 2026

Claudio Úbeda tiene grandes posibilidades de continuar como entrenador de Boca en 2026, ya que Juan Román Riquelme evalúa la posibilidad de renovarle una temporada más junto con el cuerpo técnico que era de Miguel Ángel Russo.

Más allá que resta la etapa final del Torneo Clausura, donde el Xeneize afrontará los playoffs, la idea de Román es darle la posibilidad de seguir el proyecto al Sifón, ya que está conforme con el trabajo realizado en los últimos meses.

Y el voto de confianza, sin dudas, fue la victoria ante River en el Superclásico como local, que le dio el Xeneize el pase a la Copa Libertadores del próximo año.

Riquelme entiende que Úbeda tuvo personalidad para afrontar un momento difícil en el club, que fue el fallecimiento de Russo. Además, los jugadores entraron en sintonía con el cuerpo técnico y están conformes con el trabajo realizado.

Uno de los futbolistas que salió a respaldarlo fue Leandro Paredes, uno de los grandes referentes que tiene Boca en el plantel. El volante de la Selección Argentina hasta lo comparó con Lionel Scaloni, sobre los pedidos que hace en cuánto a la elaboración de juego y el sacrificio.

Además, en la victoria ante River, el propio Paredes fue a abrazar a Úbeda, dejando en claro que el plantel acompaña la labor del entrenador.

Si bien al Xeneize no le salió bien en los últimos años apostar por un entrenador sin demasiada experiencia, no sería la primera vez que Riquelme decide algo así. Además, al Úbeda haberse formado con Russo, eso le da un voto de confianza.

Por lo pronto, el presidente del Xeneize va a esperar a que termine el campeonato para ofrecerle la continuidad al Sifón. Más allá que aún no hubo una reunión, la intención del cuerpo técnico sería la de continuar, ya que está decidido a afrontar el desafío de ir por la Copa Libertadores.

“HAY QUE SEGUIR MEJORANDO”

Tras el triunfo ante Tigre, uno de los que habló en Boca fue Leandro Paredes. El capitán del Xeneize destacó el buen andar del equipo y remarcó que no fue fácil llegar a esta actualidad, sobre todo, luego de lograr la clasificación a la Copa Libertadores. “Estamos felices porque no fue fácil llegar a esto, clasificar a Libertadores y terminar primeros en el grupo. Hay que seguir mejorando”.

Además analizó su llegada y destacó lo que buscó mejorar del equipo: “Creo que di confianza, sacarle responsabilidades a muchos para que puedan disfrutar, están en el club más grande de América, y que ellos puedan disfrutar y estar bien, para mí es un placer”.

Además se refirió a la jugada del penal, donde le cedió el tiro a Cavani: “Lo había hablado con ‘Marche’ justo antes del penal. Para nosotros es espectacular que él esté en campo, esté bien y confianza, si convierte, mejor para nosotros”.

Sobre lo que vendrá, que serán los octavos de final del Torneo Clausura, Paredes dijo que tienen que ir de a poco: “¿Para qué estamos? Para preparar el partido que viene de la mejor manera, ya que seguramente será muy difícil como todos los que jugamos”.