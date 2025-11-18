Jason Mraz vuelve a Argentina tras 10 años: a dónde se presentará y cómo comprar la entrada

Este martes Jason Mraz anunció que vuelve a actuar en la Argentina a 10 años de su última presentación. El solista estadounidense, ganador de varios Grammy y que cuenta con una consistente obra que amalgama reggae, pop, rock, folk, jazz y hip hop, brindará un show el próximo 27 de febrero en el Teatro Gran Rex de CABA.

Según los organizadores, las entradas se podrán comprar con todos los medios de pago en tuentrada.com, desde mañana, miércoles 18 de noviembre, a las 12 horas.

El anuncio oficial de la vuelta de Mraz a nuestro país expresa: “Con más de 20 años de trayectoria, millones de fans en todo el mundo y éxitos que marcaron una generación (como I’m Yours y I Won’t Give Up), Mraz traerá a Buenos Aires un setlist retrospectivo acompañado por banda completa, en un formato íntimo que promete una noche de emociones profundas y conexión directa con el público argentino”.

Luego el cantante dijo que “es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años”. En ese sentido agregó que “los fans de estas regiones siempre compartieron sus corazones con una pasión única. Me honra poder volver y celebrar nuestra conexión una vez más”.