Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Espectáculos

Jason Mraz vuelve a Argentina tras 10 años: a dónde se presentará y cómo comprar la entrada

Jason Mraz vuelve a Argentina tras 10 años: a dónde se presentará y cómo comprar la entrada
18 de Noviembre de 2025 | 13:01

Escuchar esta nota

Este martes Jason Mraz anunció que vuelve a actuar en la Argentina a 10 años de su última presentación. El solista estadounidense, ganador de varios Grammy y que cuenta con una consistente obra que amalgama reggae, pop, rock, folk, jazz y hip hop, brindará un show el próximo 27 de febrero en el Teatro Gran Rex de CABA.

Según los organizadores, las entradas se podrán comprar con todos los medios de pago en tuentrada.com, desde mañana, miércoles 18 de noviembre, a las 12 horas.

El anuncio oficial de la vuelta de Mraz a nuestro país expresa: “Con más de 20 años de trayectoria, millones de fans en todo el mundo y éxitos que marcaron una generación (como I’m Yours y I Won’t Give Up), Mraz traerá a Buenos Aires un setlist retrospectivo acompañado por banda completa, en un formato íntimo que promete una noche de emociones profundas y conexión directa con el público argentino”.

Luego el cantante dijo que “es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años”. En ese sentido agregó que “los fans de estas regiones siempre compartieron sus corazones con una pasión única. Me honra poder volver y celebrar nuestra conexión una vez más”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Últimas noticias de Espectáculos

Tres días de celebración en Magdalena: música, ferias y un cierre con artista exclusivo

Gimena Accardi y el hombre "misterioso": se sacó fotos hot y las redes explotaron

Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio

La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Información General
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La Ciudad
Ya hay un ganador de los $10 millones del Cartonazo: presentó los cupones y por ahora también se lleva el 0Km
Tres días de celebración en Magdalena: música, ferias y un cierre con artista exclusivo
18/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Inhabilitación a Makintach, octavos definidos y La Plata festeja
VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!
Martes sin agua en La Plata: Absa reemplaza una bomba y afecta el servicio en una amplia zona
Deportes
Unión vs Gimnasia: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
Rosario Central vs Estudiantes: qué día y a qué hora se juega el partido por Octavos de Final
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"
Tres al hilo: ¿cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó tres partidos seguidos?
Policiales
VIDEO. Destitución de Makintach: Dieguito Fernando pidió "justicia" por su papá
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla