Gimena Accardi y el hombre "misterioso": se sacó fotos hot y las redes explotaron

Gime Accardi se volvió tendencia al publicar unas impactantes imágenes de ella y un hombre, en una situación comprometedora. Días atrás, comenzaron a circular fuertes rumores de que estaría iniciando un romance con el rapero Seven Kayne, luego de que este la eligiera para protagonizar su videoclip.

Alimentando los rumores, la actriz redobló la apuesta al publicar un collage de imágenes de ella y el rapero compartiendo un fogoso beso. Según se supo, las fotografías corresponden al videoclip que se publicará en los próximos días.

Además, posteó otro collage con fotos de Seven Kayne sin remera, en una habitación con poca luz y fumando un cigarrillo.

Como si fuera poco, mostró que la picante foto de ella con Kayne metiéndole un chupetín en la boca, es su fondo de pantalla del celular.

Estas son las imágenes: