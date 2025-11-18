Racing jugaría los playoffs sin público

Racing, después de una gran remontada en los últimos partidos, confirmó su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, pero jugará esta instancia del certamen nacional sin público en el Cilindro de Avellaneda.

Los dirigentes de la “Academia” gestionan por estas horas ante APREVIDE la reducción de la sanción que le impuso tres partidos sin público por el recibimiento al equipo en la reciente semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, de Brasil.

La sanción impuesta por el organismo de seguridad bonaerense establece que el estadio Presidente Perón deberá permanecer totalmente cerrado al público durante tres encuentros oficiales por “falta de organización para el control y vigilancia” durante aquel recibimiento a su equipo antes de enfrentar al conjunto brasileño, por el torneo continental.

Racing ya cumplió el primero de esos partidos el pasado 8 de noviembre, en el triunfo por 1 a 0 ante Defensa y Justicia, y el segundo coincidiría con los octavos de final del playoff del Clausura 2025, lo que podría privar al equipo de Gustavo Costas de un marco clave en su lucha por avanzar de rondas y conseguir el título doméstico.

Además, de acuerdo a lo que se informó, pese a la apelación presentada por las autoridades de Racing tras la victoria por la mínima ante Newell’s, en Rosario, la APREVIDE, por ahora, mantiene firme la prohibición de bajarle la sanción.

De esta manera, salvo que prospere una nueva gestión a contrarreloj de los dirigentes, Racing deberá afrontar su debut en la fase eliminatoria sin su gente.