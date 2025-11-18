Polémicas y final caliente entre el Guapo y el Globo

Barracas Central y Huracán igualaron 1-1, en el Estadio Claudio Tapia, en un partido cargado de polémicas, y con dos penales a favor del Guapo.

Con este resultado, los dirigidos por el Gallego Insúa quedaron undécimos en la tabla anual, con chances de ingresar a la Copa Sudamericana si se liberan cupos. Mientras que el Quemero perdió la oportunidad de acceder a la zona de playoff.

El elenco de Parque Patricios, se puso en ventaja tras el gol de Emmanuel Ojeda a los 28 minutos de juego, en un partido donde las diferencias eran mínimas, ya que ambos equipos habían generado pocos ataques. A pesar de esto, el volante aprovechó una pelota que le quedó dentro del área para definir de volea, y poner arriba en el marcador a su equipo.

En el final del primer tiempo, llegó la primera polémica del encuentro, cuando el juez pitó penal para el dueño de casa, luego de que la pelota golpeara en la mano de un jugador quemero. Pero lo que no notó el colegiado, es que a la pelota antes de tocar en el antebrazo del futbolista de Huracán, el mismo tomó contacto antes con la mano de Bruera. De esta forma, tras ser revisada en el VAR, Gariano cobró el penal. Aunque Meza le contuvo el disparo a Tapia, luego de adivinarle el tiro.

Por su parte, en el complemento llegó la segunda polémica que desencadenó con otro penal para Barracas Central. Una vez más, por una mano en el área. El encargado de ejecutar el disparo fue Rodrigo Insúa que cambió el disparo por gol.

Ya en el final, el clima se calentó, y una vez finalizado el encuentro, los futbolistas de Huracán fueron a increpar al árbitro tras los cuestionados penales que cobró a favor de Barracas.

Ahora, el Guapo espera que los de arriba en la tabla anual liberen cupo para acceder a Sudamericana. En tanto, el Globo se quedó sin el pan ni la torta.