Polémicas y final caliente entre el Guapo y el Globo

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Siguen los desvíos y el caos de tránsito por las obras en la zona de 1 y 38
Faltó agua en Tolosa por la reparación de una cañerías en 120 y 530
Dragones Rosas recibirá a la precursora del remo en bote, Adriana Bartoli
Matriculación de 80 agrimensores en la provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Barracas Central y Huracán igualaron 1-1 en un partido repleto de controversias, con dos penales a favor para el dueño de casa
Barracas Central y Huracán igualaron 1-1, en el Estadio Claudio Tapia, en un partido cargado de polémicas, y con dos penales a favor del Guapo.
Con este resultado, los dirigidos por el Gallego Insúa quedaron undécimos en la tabla anual, con chances de ingresar a la Copa Sudamericana si se liberan cupos. Mientras que el Quemero perdió la oportunidad de acceder a la zona de playoff.
El elenco de Parque Patricios, se puso en ventaja tras el gol de Emmanuel Ojeda a los 28 minutos de juego, en un partido donde las diferencias eran mínimas, ya que ambos equipos habían generado pocos ataques. A pesar de esto, el volante aprovechó una pelota que le quedó dentro del área para definir de volea, y poner arriba en el marcador a su equipo.
En el final del primer tiempo, llegó la primera polémica del encuentro, cuando el juez pitó penal para el dueño de casa, luego de que la pelota golpeara en la mano de un jugador quemero. Pero lo que no notó el colegiado, es que a la pelota antes de tocar en el antebrazo del futbolista de Huracán, el mismo tomó contacto antes con la mano de Bruera. De esta forma, tras ser revisada en el VAR, Gariano cobró el penal. Aunque Meza le contuvo el disparo a Tapia, luego de adivinarle el tiro.
Por su parte, en el complemento llegó la segunda polémica que desencadenó con otro penal para Barracas Central. Una vez más, por una mano en el área. El encargado de ejecutar el disparo fue Rodrigo Insúa que cambió el disparo por gol.
Ya en el final, el clima se calentó, y una vez finalizado el encuentro, los futbolistas de Huracán fueron a increpar al árbitro tras los cuestionados penales que cobró a favor de Barracas.
LE PUEDE INTERESAR
Unión impidió la clasificación de Belgrano
LE PUEDE INTERESAR
La Lepra dejó a Defensa con las manos vacías
Ahora, el Guapo espera que los de arriba en la tabla anual liberen cupo para acceder a Sudamericana. En tanto, el Globo se quedó sin el pan ni la torta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí