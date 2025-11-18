Unión impidió la clasificación de Belgrano

Una de las jugadas polémicas y que impidió que Unión marque el gol

Belgrano y Unión igualaron sin goles en el estadio Julio César Villagra, en un partido cargado de tensión por la última fecha del Torneo Clausura, por lo que el equipo santafesino finalizó segundo en el Grupo A y clasificó a los playoffs, instancia en la que enfrentara a Gimnasia, el próximo fin de semana en el estadio 15 de Abril.

En el primer tiempo, el Tatengue inició mejor, apoyado en la movilidad de Cristian Tarragona y Franco Fragapane, y generó las primeras situaciones claras, mientras que el Pirata respondió con intensidad y obligó al arquero Matías Tagliamonte.

En el cierre de la primera etapa, Belgrano llegó a abrir el marcador mediante Francisco Metilli, pero el tanto fue correctamente anulado por posición adelantada y esa jugada representó lo mucho que le costó profundizar al equipo local, pese a la insistencia del capitán Lucas Zelarayán en la conducción y los envíos aéreos.

En el complemento, Unión tuvo una contra clarísima en los pies de Mauricio Martínez, que encabezó una gran jugada individual pero falló en la definición.

El equipo cordobés, obligado por la urgencia de ingresar a los playoffs con un triunfo, respondió con una seguidilla de córners que no logró capitalizar.

La gran polémica del encuentro apareció sobre el final por un gol convertido por Unión, de la mano de Diego Díaz ingresado desde el banco, que luego fue invalidado por el VAR.

Con la igualdad, Unión finalizó segundo en la Zona A con 25 puntos, quedando cuatro unidades debajo del puntero del grupo Boca. Y en comienzo de los playoffs, enfrentará este fin de semana a Gimnasia.

Por el lado de Belgrano, perdió la oportunidad de ingresar a los playoffs y finalizó décimo con 20 puntos.