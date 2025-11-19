Nuevo pedido de justicia por un crimen en Tolosa

Tolosa volvió a movilizarse. A 10 días del crimen de Agustín González, el joven de 22 años asesinado de dos disparos en una esquina del barrio, familiares, amigos y vecinos realizaron en la jornada de ayer una nueva marcha para reclamar justicia y exigir que la investigación avance con celeridad. La concentración fue en horas de la tarde y cortaron el paso bajo nivel de 1 y 32. Allí permanecieron durante varios minutos realizando un aplauso simbólico y desplegando banderas con la consigna “Justicia por Agus”.

Con carteles y remeras estampadas con la cara del joven, los participantes denunciaron que la zona sigue siendo insegura y que, pese a las detenciones concretadas, “todavía falta que caigan los responsables directos”. En la causa ya hay dos aprehendidos vinculados al hecho, aunque todo continúa bajo investigación judicial.

El crimen, ocurrido en la madrugada del lunes en 118 y 521, sacudió al barrio por la brutalidad y la aparente insignificancia del desencadenante. Esa noche, Agustín conversaba con un amigo cuando un grupo de hombres se acercó buscando al acompañante por un conflicto previo. Tras un cruce breve, la tensión creció cuando Agustín le sacó la gorra a uno de ellos; aunque se la devolvió de inmediato, ese gesto terminó encendiendo la mecha. El grupo se alejó, pero minutos después uno de los jóvenes volvió acompañado por dos cómplices. Fue entonces cuando disparó contra González, hiriéndolo en la espalda y la cabeza.

Si bien lo trasladaron de urgencia en un auto particular al Hospital Gutiérrez, los médicos confirmaron su muerte a poco de ingresar. Desde ese momento, el dolor se multiplicó en redes sociales y el caso volvió a reactivar reclamos de mayor presencia policial en Tolosa. Durante la nueva marcha, la familia insistió en que “Agus no tenía problemas con nadie” y que el ataque fue un acto de violencia. También remarcaron que la investigación debe avanzar sobre todos los involucrados.