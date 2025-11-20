VIDEO. Apagón en el centro de La Plata: comerciantes y vecinos afectados por un sorpresivo corte de luz

Un sorpresivo corte de luz afectó este jueves al corazón del centro platense y generó molestias entre comerciantes, vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona. El apagón se registró cerca del mediodía y alcanzó a varias cuadras del microcentro, donde locales comerciales, bares, oficinas y viviendas quedaron momentáneamente sin suministro eléctrico.

Según relataron comerciantes, el servicio se interrumpió de manera repentina y obligó a suspender ventas, apagar equipos y reorganizar la atención al público. Algunos locales trabajaron a medias sin posnet ni iluminación, mientras que otros directamente cerraron hasta que se restableciera la energía.

Vecinos de edificios cercanos también reportaron complicaciones, especialmente aquellos que dependen de ascensores o necesitan energía para sus actividades cotidianas. En varios casos, el corte dejó sin funcionamiento sistemas de seguridad y portones eléctricos.

Si bien el servicio comenzó a restituirse de forma paulatina, aún no se conocían detalles oficiales sobre el origen del inconveniente. Personal técnico de la empresa distribuidora trabajó en distintos puntos del centro para normalizar la situación y evaluar las causas del apagón.

El episodio volvió a encender el malestar de comerciantes y frentistas, que en los últimos meses manifestaron reiterados problemas con la calidad del suministro eléctrico en la zona más transitada de la ciudad.