Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
La Plata, sin agua este jueves: se rompió una cañería y afecta el servicio de una amplia zona
Qué dijo Cristina Kirchner en su descargo por el juicio Cuadernos de las Coimas
Conmoción en La Plata: un hombre murió tras descompensarse en la comisaría cuarta de La Loma
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Aldana Masset, de líder de una banda platense a sorprender a todos como Miss Universo Argentina 2025
Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Dura respuesta de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Tal vez está enojado con la vida"
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un camión atropelló y mató a un hombre
VIDEO. Apagón en el centro de La Plata: comerciantes y vecinos afectados por un sorpresivo corte de luz
Los médicos de La Plata alertan que se disparó el aumento de las Enfermedades de Transmisión Sexual
Falsos jardineros robaron la mansión de Valeria Mazza: qué se llevaron
Convocan a una marcha por las víctimas del fentanilo adulterado en La Plata
Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón
¿Se viene un paro de micros en La Plata? La amenaza de choferes por el pago de sueldos y aguinaldo en cuotas
Kicillof entre el pedido de apoyo y el "poroteo" a contrarreloj para la aprobación del Presupuesto 2026
Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia
Hasta el martes no habrá clases en la UNLP y en algunas escuelas de La Plata
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco
Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Cinco detenidos durante los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un sorpresivo corte de luz afectó este jueves al corazón del centro platense y generó molestias entre comerciantes, vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona. El apagón se registró cerca del mediodía y alcanzó a varias cuadras del microcentro, donde locales comerciales, bares, oficinas y viviendas quedaron momentáneamente sin suministro eléctrico.
Según relataron comerciantes, el servicio se interrumpió de manera repentina y obligó a suspender ventas, apagar equipos y reorganizar la atención al público. Algunos locales trabajaron a medias sin posnet ni iluminación, mientras que otros directamente cerraron hasta que se restableciera la energía.
Vecinos de edificios cercanos también reportaron complicaciones, especialmente aquellos que dependen de ascensores o necesitan energía para sus actividades cotidianas. En varios casos, el corte dejó sin funcionamiento sistemas de seguridad y portones eléctricos.
Si bien el servicio comenzó a restituirse de forma paulatina, aún no se conocían detalles oficiales sobre el origen del inconveniente. Personal técnico de la empresa distribuidora trabajó en distintos puntos del centro para normalizar la situación y evaluar las causas del apagón.
El episodio volvió a encender el malestar de comerciantes y frentistas, que en los últimos meses manifestaron reiterados problemas con la calidad del suministro eléctrico en la zona más transitada de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí