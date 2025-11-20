Convocan a una marcha por las víctimas del fentanilo adulterado en La Plata

Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
La citación es el martes 16 de diciembre a las 18 horas en la Plaza Moreno
Escuchar esta nota
Familiares de victimas del fentanilo adulterado convocan a una segunda marcha en la Plaza Moreno de La Plata el próximo martes 18 de diciembre a las 18 horas para mantener “la memoria y la justicia viva”.
Según pudo acceder EL DIA, está será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”. La marcha será en la Plaza Moreno de La Plata, en la calle 12 entre 51 y 53.
El caso del fentanilo adulterado se detectó en el Hospital Italiano de La Plata, donde se administraron ampollas con bacterias multirresistentes que causaron infecciones graves y múltiples muertes.
Según la investigación, hubo fallas en los procesos de producción y distribución del fármaco. Los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo son investigados por su presunta responsabilidad en la elaboración del lote contaminado que fue distribuido a múltiples hospitales.
Este miércoles, el juez federal Ernesto Kreplak participó como invitado de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, donde reveló que tras un estudio de trazabilidad se logró confirmar que circularon más de 154 mil ampollas adulteradas.
Durante su exposición, Kreplak comentó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) retuvo siete lotes de ampollas por presunta contaminación, de los cuales dos resultaron positivos tras ser examinados.
Hasta el momento, la Justicia contabiliza 124 fallecimientos producto de la crisis sanitaria que produjo la ingesta de fentanilo contaminado, pero el número definitivo de víctimas fatales y no fatales de esta crisis sanitaria inédita se sabrá antes de la feria judicial, que comenzará el 26 de diciembre y finalizará el 31 de enero del 2026, informó Kreplak.
