Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Policiales

Pasaron a disponibilidad a “policía tiktokera hot” por conducta “indecorosa”

Pasaron a disponibilidad a “policía tiktokera hot” por conducta “indecorosa”
20 de Noviembre de 2025 | 20:53

Escuchar esta nota

La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad pasó a disponibilidad a una oficial, por haberse mostrado en sus redes sociales en actitudes “indecorosas”, y solicitó además la intervención del departamento de Asuntos Internos. Por lo tanto, la joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada.

La oficial Nicole V. quien llevaba tres años en la Policía de la Ciudad, estaba con licencia médica; sin embargo, en los últimos días se viralizaron al menos cuatro videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, aunque ésta última no fue individualizada como integrante de la institución.

En las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”, expresa el comunicado de la fuerza.

Asimismo, en la nota se especifica que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa copa para Central

Milei le dio su respaldo al Pincha contra la AFA

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores

Detalles del fallo de la Justicia que le ordenó a un colegio de La Plata matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Estudiantes se alista para jugar ante el insólito campeón: el equipo que tiene Domínguez en mente
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos

La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Espectáculos
 En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Bandana, mano a mano con EL DIA: "Trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
La Ciudad
Rumbo a la Costa por el finde extra largo: es intenso y con demoras el tránsito en las rutas 2 y 36
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla