Pasaron a disponibilidad a “policía tiktokera hot” por conducta “indecorosa”

La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad pasó a disponibilidad a una oficial, por haberse mostrado en sus redes sociales en actitudes “indecorosas”, y solicitó además la intervención del departamento de Asuntos Internos. Por lo tanto, la joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada.

La oficial Nicole V. quien llevaba tres años en la Policía de la Ciudad, estaba con licencia médica; sin embargo, en los últimos días se viralizaron al menos cuatro videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, aunque ésta última no fue individualizada como integrante de la institución.

En las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”, expresa el comunicado de la fuerza.

Asimismo, en la nota se especifica que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688”.