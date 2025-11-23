Sosa jugaría ante River con una máscara protectora

Todo parece indicar que Santiago Sosa será titular en Racing, de cara al partido del lunes ante River, en el Cilindro.

A pesar de la práctica realizada ayer por el plantel de la Academia, el capitán aún no fue confirmado por el entrenador Gustavoo Costas, aunque todo indica que estarái desde el arranque en el comienzo de los playoffs.

Mientras tanto, el volante, una pieza clave en la Academia para Gustavo Costas, siguió esta semana sumando minutos con entrenamientos a la par de sus compañeros. Algo determinante pensando en la chance de que pueda estar. Además, durante las prácticas Santiago Sosa trabajó con una máscara facial protectora, la misma que usaría en el caso de que Costas decida ponerlo de arranque, luego de la operación a la que fue sometido debido a una fractura en el hueso malar derecho, tras chocar contra Marcos Rojo en el partido de ida contra Flamengo, en una de las semifinales de la Copa Libertadores.

Sosa ya recibió el alta médica para entrenarse pero aún no para jugar”, le reiteraron a RDA desde el club. Hoy parece difícil que el jugador vaya de arranque, pero no hay que descartarlo porque el jugador pidió estar y ya hay antecedentes de otros jugadores que no estaban al 100% y, sin embargo, actuaron en encuentros relevantes.

El volante será evaluado en las próximas horas y el cuerpo técnico y médico pondrán en la balanza los riesgos que pueden asumirse. Por lo pronto, habrá que esperar novedades hasta el domingo.

Santiago Sosa, considerado como una de las piezas clave del andar colectivo de Racing, fue intervenido quirúrgicamente el lunes 27 de octubre pasado, a raíz de la grave lesión producida el 22 de ese mes por un codazo accidental de Marcos Rojo durante la ida contra Flamengo en el Maracaná, por la semifinal de la Copa Libertadores.

Luego de algunos días de reposo, el miércoles 5 de noviembre le quitaron los puntos de la cirugía y el 11 del actual se reincorporó al plantel. Habrá que esperar la decisión que tome Gustavo Costas de si lo incluye en el equipo o no.