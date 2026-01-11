Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Alternativas para las vacaciones que integran deporte y disfrute

Verano sobre ruedas: las salidas en bici no descansan

Los grupos de ciclistas crecen y amplían sus recorridos, combinando salidas semanales con escapadas por distintos puntos del país y el exterior. Las propuestas

Verano sobre ruedas: las salidas en bici no descansan

Un estilo de vida que creció tras la pandemia y no deja de expandirse con propuestas nuevas / El Dia

11 de Enero de 2026 | 02:33
Edición impresa

El cicloturismo suma cada vez más adeptos y en la Ciudad las ganas de pedalear no se toman vacaciones. Durante todo el año, y especialmente en verano, los grupos locales impulsan salidas semanales y viajes a distintos puntos del país sobre dos ruedas. Con recorridos que superan los límites de la Ciudad, las propuestas se multiplican y atraen a ciclistas de todos los niveles. Una alternativa ideal para combinar amistad, actividad física y contacto con la naturaleza.

Existen diferentes grupos que impulsan este tipo de actividades. Además de las recorridas semanales por la Región, las propuestas incluyen escapadas y travesías en bicicleta por distintos puntos del país y del exterior, con destinos como Mendoza, Cataratas del Iguazú, Bariloche, Epecuén, Miramar, Mar del Plata, Tandil, Carlos Paz, San Rafael y hasta Colonia, en Uruguay, entre otros.

“Sumarse al grupo es también una excelente oportunidad para estas vacaciones de verano: moverse, conocer, hacer nuevos amigos y vivir experiencias distintas, en contacto con la naturaleza y con el apoyo de una comunidad que acompaña”, aseguró Alejandro “Popi” Capparelli, coordinador de La Plata Pedalea.

Durante el verano, este grupo mantiene una agenda con propuestas pensadas para todos los niveles. Los miércoles se realizan salidas nocturnas, por lo general pensadas para principiantes. El punto de encuentro es en Plaza Moreno a las 20.

Los sábados por la tarde, desde las 14, las pedaleadas se orientan principalmente hacia la zona del río, con destinos como La Balandra, Hudson o Atalaya, para escapar del calor y pedalear con aire más fresco.

En tanto, los domingos, la propuesta cambia con salidas desde temprano hacia campings o espacios con pileta, pensadas para pedalear y pasar el día completo. La iniciativa combina actividad física y descanso.

“Si bien los lugares están programados, nos gusta anunciarlos semana a semana para que la gente esté atenta a las redes sociales (la_plata_pedalea) y mantener el factor sorpresa”, explicó Capparelli.

Además de las salidas regionales, el verano incluye escapadas más largas. En febrero, durante el fin de semana de Carnaval, el grupo viajará a acampar a El Palmar, y en Semana Santa el destino será el norte argentino, a Salta y Jujuy.

Para participar de las salidas es fundamental contar con una bicicleta en buen estado general, frenos y cambios funcionando correctamente, y utilizar casco de manera obligatoria, priorizando siempre la seguridad del grupo. Se trata de una actividad gratuita, ya que solo se abonan los traslados en micro y el hospedaje cuando se realizan salidas de mayor distancia.

“No importa la edad ni la experiencia: en ‘La Plata Pedalea’ siempre hay lugar para uno más”, afirmó el coordinador del grupo.

 

