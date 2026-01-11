La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas

La aprobación de un aumento del 105% en la tasa vial rural en el distrito bonaerense de Adolfo Alsina encendió un nuevo foco de conflicto entre el municipio y los productores agropecuarios, que cuestionan no solo la magnitud del ajuste sino, sobre todo, el deterioro de los caminos rurales y la falta de información clara sobre el destino de los recursos recaudados. La medida, generó además repercusiones en localidades vecinas, como Salliqueló, donde una porción significativa de los productores tributa en el partido gobernado por el intendente radical Javier Andrés.

El caso de Adolfo Alsina se inscribe en un escenario más amplio que atraviesa a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde sociedades rurales, con el respaldo de CARBAP, vienen cuestionando subas de tasas viales que no se traducen en mejoras visibles sobre la infraestructura rural. El planteo central del sector es que una tasa, a diferencia de un impuesto, debe tener como contrapartida un servicio concreto, en este caso el mantenimiento y la transitabilidad de los caminos rurales.

La tasa vial en el distrito se determina a partir de una combinación de kilos de trigo, kilos de carne y litros de gasoil. De acuerdo con la explicación oficial, el último ajuste se basó en un incremento del 40% en cada uno de esos componentes, que pasaron a 1,226 litros de gasoil, 0,680 kilogramos de novillo y 8,43 kilogramos de trigo, frente a los valores del año anterior.

Para los productores, el malestar no se limita a los números. Desde la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, su vicepresidente Mariano Moro explicó a este medio que existe una clara diferencia en el trato respecto de otras tasas municipales. “El propio municipio estima una inflación del 30% y todas las tasas urbanas suben ese porcentaje. Sin embargo, marcas y señales y, sobre todo, conservación de caminos rurales aumentan 105%. Ahí sentimos una doble vara”, señaló.

El estado de los caminos rurales aparece como el núcleo del conflicto. Adolfo Alsina es uno de los distritos más extensos de la provincia, con cerca de 3.000 kilómetros de caminos rurales entre tramos municipales y provinciales. Según estimaciones de la entidad rural, durante el último año la maquinaria vial habría intervenido solo en unos 1.000 kilómetros. Moro explicó que “hay alrededor de 2.000 kilómetros donde no se trabajó en los últimos doce meses. Los caminos están intransitables y eso explica la bronca del productor”, afirmó Moro.

El dirigente recordó que durante la pandemia el sector aceptó que parte de lo recaudado por la tasa vial se destinara a áreas sensibles como salud o acción social. “En ese momento hubo diálogo y explicaciones. Fuimos solidarios”, remarcó. La situación actual, según describió, es distinta. En 2021 el Ejecutivo municipal firmó un acta compromiso para presentar informes cuatrimestrales sobre obras y gastos vinculados a la tasa vial. “Esos informes no aparecen y los reclamamos muchas veces”, indicó.

Más de 80 productores, muchos de ellos provenientes de distintas localidades del partido, como Villa Maza, Leubucó o Rivera, se quejaron de la resolución. También hubo acompañamiento de entidades vecinas, entre ellas la Asociación Rural de Salliqueló y la cooperativa La Emancipación, de Darregueira, cuyos asociados tributan en Adolfo Alsina.

La Asociación Rural de Salliqueló difundió un comunicado en el que repudió el aumento aprobado. En el texto, la entidad sostuvo que “la inoperancia municipal no debe ser afrontada por los ciudadanos” y remarcó que los índices de actualización deberían ajustarse a la baja cuando los caminos “distan de estar en condiciones”, como ocurre en este caso.

Miguel Ángel Laborde, productor y socio de la Rural de Salliqueló que tributa en Adolfo Alsina, le explicó a este medio que el sector no desconoce la posibilidad de un ajuste, pero cuestiona la magnitud y la ausencia de contraprestación. “Se venía trabajando en una comisión con productores, cooperativas y entidades, con la idea de avanzar hacia un esquema tipo consorcio vial. El enojo surgió cuando nos enteramos, de un día para el otro y por terceros, de un aumento cercano al 100%”, relató.

Desde el Municipio, fuentes consultadas señalaron que el incremento no respondió solo a la actualización prevista en la ordenanza fiscal, sino a la modificación de un coeficiente que había sido reducido en 2022. Según indicaron, ese esquema no permitió cubrir los costos del servicio vial durante el último año. “Con la tasa actual no se cubren los costos para funcionar”, explicaron.

El concejal radical Jorge Apud sostuvo que la reducción de recursos de años anteriores generó un desorden financiero que todavía condiciona la capacidad operativa del municipio. Además, remarcó que se incluyó una cláusula de revisión: si en un plazo de seis meses no se evidencian mejoras en los caminos, el Concejo volverá a debatir el valor de la tasa.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Gonzalo Actis cuestionó la coherencia del esquema aprobado y vinculó la suba de la tasa vial con el incremento de los salarios jerárquicos municipales. “No se trata de desfinanciar al municipio, sino de que exista una relación lógica entre lo que se cobra y el servicio que se presta”, afirmó ante este medio.

El presidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, Guillermo Cayssials, advirtió en declaraciones radiales que el aumento del primer bimestre podría superar el 108% y que el valor promedio ronda los 7.000 pesos por hectárea al año. Según relató, la ordenanza fiscal se aprobó sin incorporar los planteos del sector.

El debate por la tasa vial vuelve a poner en el centro la discusión sobre el destino de los recursos municipales y el estado de los caminos rurales, una problemática que atraviesa a numerosos distritos bonaerenses. Para los productores, el reclamo es claro: los fondos deben destinarse de manera efectiva al mantenimiento de la red vial, una infraestructura clave para la producción, la logística y la vida cotidiana en el interior.

El aumento en Adolfo Alsina no es un caso aislado. En los últimos meses, varios municipios bonaerenses avanzaron con subas significativas de la tasa vial, lo que generó reclamos similares por parte de productores agropecuarios. En distritos como 9 de Julio, Azul, General Villegas, Trenque Lauquen y Rivadavia, las sociedades rurales locales cuestionaron incrementos que oscilaron entre el 70% y el 120% interanual, en un contexto de caminos rurales deteriorados y con escasa información pública sobre el uso de los fondos recaudados.

En Azul, productores denunciaron que la actualización de la tasa vial superó ampliamente la inflación prevista en el presupuesto municipal, mientras que en 9 de Julio las entidades del sector reclamaron que gran parte de la red vial rural presenta problemas estructurales que dificultan la salida de la producción, especialmente en períodos de lluvias. En General Villegas, el debate también incluyó pedidos para avanzar en esquemas de consorcios camineros que permitan una administración más directa de los recursos.

Desde CARBAP vienen señalando que el patrón se repite en distintos puntos de la provincia: subas fuertes de la tasa vial, falta de correlato en obras concretas y escasos mecanismos de control. Para el ruralismo, la discusión no pasa solo por el nivel del tributo, sino por la necesidad de garantizar que cada peso recaudado se destine efectivamente al mantenimiento y mejora de los caminos rurales, una infraestructura clave para la producción y la vida cotidiana en el interior bonaerense.