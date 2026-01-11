Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Tras las lluvias que afectó nuestra región durante la jornada de ayer, este domingo se presenta con buenas condiciones del tiempo en La Plata, ideal para actividades al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá cielo algo nublado, con predominio del sol y una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados, mientras que la mínima fue de 13°C.

Los vientos soplarán leves, rotando del sur al noreste, aportando una sensación térmica agradable durante gran parte del día.

Con el correr de la tarde y hacia la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que descenderán de manera gradual, manteniendo un ambiente templado y estable.

¿Cómo será el comienzo de la semana en La Plata?

De cara al inicio de la semana, el lunes llegará con un marcado ascenso térmico.

El SMN anticipa una jornada calurosa, con cielo algo nublado, vientos leves del sector norte y temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y una máxima de 32 grados, dando comienzo a una seguidilla de días típicos de verano en la región.