Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras las lluvias que afectó nuestra región durante la jornada de ayer, este domingo se presenta con buenas condiciones del tiempo en La Plata, ideal para actividades al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá cielo algo nublado, con predominio del sol y una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados, mientras que la mínima fue de 13°C.
Los vientos soplarán leves, rotando del sur al noreste, aportando una sensación térmica agradable durante gran parte del día.
Con el correr de la tarde y hacia la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que descenderán de manera gradual, manteniendo un ambiente templado y estable.
De cara al inicio de la semana, el lunes llegará con un marcado ascenso térmico.
El SMN anticipa una jornada calurosa, con cielo algo nublado, vientos leves del sector norte y temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y una máxima de 32 grados, dando comienzo a una seguidilla de días típicos de verano en la región.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí