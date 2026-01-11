Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Los pasos a dar y las fechas clave a tener en cuenta

Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso

El Gobierno argentino prevé enviar el texto para su aprobación. La iniciativa tendría apoyo mayoritario de la oposición. Detalles

Milei, Pena, Lula da Silva y Orsi, expectantes del Mercosur / AFP

11 de Enero de 2026 | 02:35
Edición impresa

Luego de la aprobación del Consejo Europeo, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se encamina a un nuevo capítulo clave en la Argentina: su tratamiento y eventual ratificación por parte del Congreso Nacional. El documento definitivo será firmado el próximo 17 de enero en Asunción, Paraguay, en el marco de la cumbre de presidentes del bloque regional.

La iniciativa deberá contar con el aval de ambas cámaras y, según anticipan fuentes parlamentarias, tendría un amplio respaldo de los distintos sectores de la oposición, que consideran al acuerdo como una oportunidad para ampliar mercados y potenciar a los sectores productivos argentinos.

Si bien aún resta que el Mercosur valide formalmente el acuerdo, en el oficialismo dan por hecho que su aprobación legislativa será una de las prioridades del Gobierno cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias el 1º de marzo.

No obstante, también se analiza la posibilidad de incluir su tratamiento durante las sesiones extraordinarias, cuya convocatoria para febrero todavía no fue oficializada. En ese período, el Ejecutivo pretende avanzar además con la reforma laboral y modificaciones al Código Penal.

El Gobierno buscará acelerar la validación del acuerdo en el Congreso ante el riesgo de que ciertas cuotas de exportación sean cubiertas por otros socios del Mercosur, en especial Brasil, lo que podría relegar a los productores argentinos. Esta situación se ve atravesada por la relación tensa entre el presidente Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para avanzar con el trámite parlamentario, el oficialismo deberá completar la constitución de las comisiones de Relaciones Exteriores en ambas cámaras.

El rol de las comisiones

En la Cámara de Diputados, la comisión fue presidida hasta diciembre por Fernando Iglesias, quien asumió como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea. En el Senado, el cargo estuvo en manos del formoseño Francisco Paoltroni, quien regresó recientemente al bloque de La Libertad Avanza y aspira a ser ratificado en la conducción.

Si el acuerdo ingresa en sesiones extraordinarias, todo indica que lo hará por la Cámara baja, ya que el Senado estará abocado principalmente al debate del proyecto de modernización laboral.

Vale recordar que el Poder Ejecutivo define por cuál cámara se inicia el tratamiento y que el Congreso no puede introducir modificaciones al texto del acuerdo, sino únicamente aprobarlo o rechazarlo en su totalidad.

Respaldo político amplio

La aprobación del Consejo Europeo, tras más de 25 años de negociaciones, fue celebrada tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, sostuvo que el acuerdo traerá “más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”.

En la misma línea, el presidente del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, destacó que “por primera vez en décadas se abren nuevos mercados para la Argentina”, lo que, aseguró, se traducirá en mayor empleo y producción.

Desde la oposición dialoguista, el expresidente Mauricio Macri celebró el entendimiento y afirmó que “se abre una etapa inmejorable para la región”. El diputado Fernando de Andreis recordó además que el proceso se inició durante la gestión de Juntos por el Cambio.

Apoyos y reparos

La Coalición Cívica, a través de Maximiliano Ferraro, calificó al acuerdo como “una jugada estratégica” que permitirá acceder a un mercado de más de 700 millones de personas, bajo reglas claras y previsibilidad. El socialista Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, lo definió como “un avance significativo” que abre nuevos mercados y eleva estándares sociales, ambientales y democráticos.

Por su parte, el Comité Nacional de la UCR, presidido por Leonel Chiarella, respaldó el acuerdo al considerarlo una señal de confianza en la integración y el comercio, con especial impacto en la agroindustria y la bioeconomía.

Desde el peronismo, en tanto, no hubo una postura oficial. Fuentes legislativas indicaron que existen sectores críticos que advierten posibles impactos negativos en las industrias automotriz y textil, aunque no se descarta que algunos legisladores de Unión por la Patria acompañen la iniciativa.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

