Con el comienzo del año, el mercado inmobiliario vuelve a moverse entre expectativas y prudencia, atravesado por un contexto económico más estable y por la reciente implementación de la ley de inocencia fiscal, conocida popularmente como blanqueo de dólares.

En la Región y particularmente en La Plata, el pulso de la actividad muestra señales de leve recuperación, aunque todavía lejos de una reactivación plena. Mientras que, por su lado, los martilleros y agentes inmobiliarios coinciden en que el escenario actual es más ordenado que en años anteriores, advierten que los cambios estructurales aún no se traducen en un volumen significativo de operaciones.

Para el martillero Ramón Penayo, el blanqueo representa una herramienta positiva para el sector. “Considero que es muy beneficioso para el mercado inmobiliario que no se persiga, que haya una ley y que no persigan a aquellos que tienen dinero debajo del colchón, que no son evasores”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de contar con una legislación clara y estable en el tiempo. En su mirada, el problema histórico no fue solo la falta de incentivos, sino la desconfianza generada por reglas que cambian según el signo político del gobierno de turno. “Que hagan la legislación para que no cambie el gobierno y que digan nada más que tenés que justificarme el origen de esos fondos”, planteó.

Los detalles de la norma

Penayo reconoció que la norma puede generar discusiones, ya que “es controvertido desde el punto de vista que pueden entrar algunos”, aunque aclaró que el blanqueo tiene límites y que “se puede blanquear hasta 60 mil dólares”. Aun así, destacó que para el sector inmobiliario cualquier medida que facilite operaciones genera entusiasmo. “Es una herramienta más y a nosotros nos entusiasma todo lo que es del sector inmobiliario porque no tenés que andar justificando”, afirmó, y agregó que sería ideal que esta iniciativa venga acompañada por otras políticas clave. “Ojalá que sea una alternativa más, que vuelvan los créditos hipotecarios, que eso mueve mucho”, señaló.

En ese sentido, el martillero explicó que la compraventa de inmuebles no solo impacta en las inmobiliarias, sino que tracciona a una amplia red de oficios y actividades. Según describió, cuando se mueve el mercado “da trabajo al pintor, al electricista, al carpintero”, por lo que una reactivación tendría un efecto expansivo en la economía local. Desde su experiencia cotidiana, sostuvo que la tendencia es positiva, apalancada en una mayor estabilidad económica, con un dólar más previsible y una inflación en baja, aunque aclaró que “todavía no alcanza” y que no se observan estímulos suficientes para un despegue fuerte.

Al referirse a los valores de las propiedades, Penayo fue claro al señalar que el mercado sigue dominado por la lógica de la oferta y la demanda. Hoy hay un volumen importante de inmuebles disponibles y eso impide subas generalizadas. “Los valores se mantienen”, explicó, y detalló que en la región se consiguen departamentos de un dormitorio “entre 55 y 50, hasta 45”, dependiendo de la necesidad del vendedor. Por ahora, remarcó, no se percibe una tendencia alcista en los precios de venta, aunque sí un clima algo más favorable que en otros momentos críticos. “Por ahí estamos mucho mejor que en otro momento si se quiere, de la economía estable, del dólar estable y un montón de otras variables que nosotros vemos y que se siente”, reflexionó.

La cuestión operativa

Una visión complementaria es la que aportó la martillera Estela Valverde, quien puso el foco en los detalles técnicos y operativos del nuevo régimen de blanqueo. Según explicó, “a finales del 2025 se aprobó en el Senado la ley de inocencia fiscal, que vendría a reemplazar a la anterior, a la 24.769”, y aclaró que esta normativa estableció que los fondos exteriorizados “solamente se pueden destinar a la compra de inmuebles”. En ese marco, precisó que el monto mínimo se elevó de manera significativa, pasando “de un millón y medio a 100 millones de pesos”, lo que hoy equivale a unos 70 mil dólares.

Valverde remarcó que el régimen no solo fija montos, sino también condiciones estrictas sobre el uso del dinero. “Solamente es para destinar su uso a compra de inmuebles en pozo o inmuebles usados”, explicó, y añadió que el blanqueo tendrá un plazo de vigencia de tres años, lo que brinda un margen temporal para quienes evalúan ingresar al sistema. Sin embargo, subrayó que el procedimiento exige sí o sí el ingreso de los fondos al circuito bancario. “La gente tiene que proceder a abrir una cuenta especial en un banco, depositar los fondos y ese dinero debe destinarse el día de la escritura”, detalló, al tiempo que aclaró que no se puede realizar una operación en efectivo en una escribanía sin haber pasado antes por ese proceso.

En cuanto al impacto concreto en el mercado, la martillera señaló que el efecto inicial se traduce principalmente en consultas. “Por lo pronto, lo que tenemos son muchas consultas, la gente todavía está averiguando, es muy reciente”, explicó, y ubicó el contexto temporal al recordar que recién transcurren los primeros días de enero. En ese escenario, recomendó que los interesados se asesoren con contadores y abogados, ya que “nosotros no somos las personas idóneas para este tipo de asesoramiento”, afirmó, dejando en claro el límite del rol de las inmobiliarias.

Valverde también describió el perfil de las operaciones que hoy muestran algo de movimiento. Según indicó, se registran “visitas, muchas consultas y reservas de operaciones de propiedades en valores muy bajos”, aunque aclaró que, por ahora, se trata más de interés que de cierres efectivos.

El otro gran ausente del mercado, coincidió, es el crédito hipotecario. “No tenemos consultas, no estamos haciendo operaciones con préstamos porque no hay gente con un crédito aprobado”, sostuvo, y recordó que antes de las últimas elecciones hubo interesados con créditos preaprobados que luego vieron modificadas las condiciones. En muchos casos, explicó, “les bajaron la categoría y no podían aspirar a los inmuebles que antes habían visitado y reservado”.