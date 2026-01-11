Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
11 de Enero de 2026 | 07:33

Escuchar esta nota

El Cartonazo tiene esta semana un pozo de $4.000.000 y este sábado salió una nueva tanda de números para jugar y ganar. Tras quedar vacante, el jueves se entregó gratis con la edición impresa del diario EL DIA la tarjeta para empezar a darle rienda suelta a la ilusión.

El juego que atrapa cada vez a más a los lectores, tuvo otra ronda sin ganadores al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos. Tampoco hubo ganadores de la línea, que reparte 300.000 pesos cada semana.

Estos son los números que se publicaron hoy domingo 11 de enero de 2026:

Cómo jugar al Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante el 2025, el Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.

El último premio fue de 4 millones de pesos y lo ganó un estudiante universitario, semanas atrás, quien contó que en su hogar se vive el juego de modo familiar. Richard Torres comentó los detalles al ganar el pozo del juego que comparte junto a su madre. Según relató el joven, el juego es más que un pasatiempo, es casi una tradición en su hogar. Es su madre, de 39 años, quien asume el rol de comprar la edición impresa de EL DIA para recibir el cupón de la suerte. Luego, la tarea de seguir la publicación de los números se convierte en una actividad que disfrutan y realizan en conjunto.

El Cartonazo de EL DIA, a su vez, repartió 30,000.000 de pesos en una jugada especial en la que dos lectores se repartieron más de 26 millones de pesos y otra lectora se llevó poco más de 3 millones de pesos. Los dos primeros habían presentado los cinco cupones que se publicaban los domingos y la mujer no.

