Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

Desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela

Desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela

Corina Machado y Donald Trump / web

Germán López

11 de Enero de 2026 | 02:36
Edición impresa

Con el mundo conmocionado por la intervención militar estadounidense en Venezuela, las cuestiones políticas domésticas pasaron a un segundo plano.

Al mismo tiempo, comienzan a hacerse explícitas las condicionalidades del auxilio financiero prestado por Estados Unidos durante la crisis de septiembre y octubre, que parecen haber colocado a la Argentina en un alineamiento rígido detrás de la estrategia de Donald Trump para la región.

Pérdida de autonomía

Ese posicionamiento supone una pérdida de autonomía en la definición de la política exterior, que le impide al país, por ejemplo, reclamar la instalación del gobierno surgido de las últimas elecciones venezolanas y cuestionar el sesgo colonial del proyecto de la Casa Blanca de instalarse sine die en Venezuela, controlar sus reservas petroleras y elegir arbitrariamente a sus propios interlocutores políticos.

Es bajo esa lógica hegemónica, que Trump subestimó a María Corina Machado con el argumento de su falta de control sobre las Fuerzas Armadas y el riesgo de un vacío de poder.

“Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, la describió el presidente estadounidense, al advertir que ungirla sin que disponga de las palancas del poder implicaría una nueva intervención militar directa de Estados Unidos, algo de lo que por el momento parece querer abstenerse.

La rectificación y la invitación a una charla

Su ego incontenible lo llevó a rectificarse cuando Machado le ofreció tributarle su Premio Nobel de la Paz y terminó invitándola a una charla cordial.

LE PUEDE INTERESAR

El agua falta o sale turbia en varias zonas y encima quieren cobrarla más cara

LE PUEDE INTERESAR

Más tensión entre Milei y Lula por la embajada argentina en Venezuela

Tal vez la verdadera razón de esa descalificación sea que se trata de una dirigente difícil de manejar e intransigente con el chavismo.

Desde esa lógica se explica también la preferencia de Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, por los hermanos Rodríguez -Delcy y Jorge- como interlocutores en un eventual proceso de transición.

Detrás de la retórica bolivariana, sostienen algunos analistas, opera un entramado de poder pragmático que acomoda sus decisiones a conveniencias materiales y resulta funcional a los intereses de Estados Unidos.

Desmontar una dictadura no convencional en un territorio atravesado por redes mafiosas no es tarea sencilla, y Trump parece inclinarse por condicionar ese poder mediante la amenaza de una nueva intervención armada antes que arriesgarse a una transición incierta.

El cambio en la Casa Rosada

En ese contexto, la Casa Rosada decidió reconsiderar su reconocimiento inicial de Edmundo González Urrutia como presidente electo en los comicios de 2024 y su respaldo a Machado como conductora del proceso de normalización institucional.

Desconocer el resultado de las elecciones en las que se impuso la oposición es absolutamente injustificable.

Ese giro, y la tendencia de Javier Milei a llevar las cuestiones políticas al terreno personal tensó aún más las relaciones con Luiz Inácio Lula da Silva. Justo cuando el Mercosur entra en una etapa superior de sus vínculos comerciales al cerrar un acuerdo con la Unión Europea.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

Groenlandia contra Trump: “No queremos ser estadounidenses”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

El mercado inmobiliario arranca el año con cautela

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Últimas noticias de Opinión

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

El agua falta o sale turbia en varias zonas y encima quieren cobrarla más cara

Más tensión entre Milei y Lula por la embajada argentina en Venezuela

Los X de la semana
Información General
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Policiales
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
VIDEO. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada
VIDEO. Otra madrugada violenta en el centro de La Plata
Espectáculos
Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood
“Hannah Montana”: Miley Cyrus, ¿se vuelve a poner su peluca rubia?
“Empieza con D, siete letras” volvió a la cartelera y con una distinción
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla