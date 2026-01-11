Indicadores

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Bolsa
El S&P Merval cerró una semana en terreno negativo y quedó a 3.089.461,07 puntos medido en pesos, mientras que la medición en dólares lo hizo hasta los 2.020,76 puntos en una semana signada por los pagos de deuda del Gobierno
Títulos públicos
Los bonos soberanos tanto en pesos como en dólares rebotaron hacia arriba en Wall Street, en medio del pago de deuda por parte del Gobierno. En tanto, el riesgo país retrocedió y se ubicó en torno a los 566 puntos básicos
Dólar
El mayorista cerró con una baja de $10 (-0,7%) en la semana y descontó casi la mitad de la suba previa, cuando subió $22,50 (+1,6%). Cerró en los $1.465, y se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria. El minorista cerró a $1.487,59
Humor económico
Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso
Euro
El euro oficial bajó a $1.667,49 para la compra y a $1.759,44 para la venta. En mercado paralelo de divisas, el blue se ubicó a $1.796,75 para la compra y a $1.828,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.287,27.
Oro
La onza troy de oro en Nueva York subió aproximadamente U$S152 en la semana, un 3,5% en dólares, marcando una cotización de U$S4.473 y consolidando nuevos récord históricos para una inversión que siempre rinde
Tasas
Las tasas de las billeteras virtuales subieron en la semana, mientras que las de los plazos fijos se mantuvieron estables. Las de caución tuvieron niveles elevados y volátiles, con promedios ponderados muy altos, cercanos al 36%
POR MES*
