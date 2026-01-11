Indicadores

Bolsa

El S&P Merval cerró una semana en terreno negativo y quedó a 3.089.461,07 puntos medido en pesos, mientras que la medición en dólares lo hizo hasta los 2.020,76 puntos en una semana signada por los pagos de deuda del Gobierno

Títulos públicos

Los bonos soberanos tanto en pesos como en dólares rebotaron hacia arriba en Wall Street, en medio del pago de deuda por parte del Gobierno. En tanto, el riesgo país retrocedió y se ubicó en torno a los 566 puntos básicos

Dólar

El mayorista cerró con una baja de $10 (-0,7%) en la semana y descontó casi la mitad de la suba previa, cuando subió $22,50 (+1,6%). Cerró en los $1.465, y se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria. El minorista cerró a $1.487,59

Euro

El euro oficial bajó a $1.667,49 para la compra y a $1.759,44 para la venta. En mercado paralelo de divisas, el blue se ubicó a $1.796,75 para la compra y a $1.828,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.287,27.

Oro

La onza troy de oro en Nueva York subió aproximadamente U$S152 en la semana, un 3,5% en dólares, marcando una cotización de U$S4.473 y consolidando nuevos récord históricos para una inversión que siempre rinde

Tasas

Las tasas de las billeteras virtuales subieron en la semana, mientras que las de los plazos fijos se mantuvieron estables. Las de caución tuvieron niveles elevados y volátiles, con promedios ponderados muy altos, cercanos al 36%