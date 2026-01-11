Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical

Indicadores

Indicadores
11 de Enero de 2026 | 01:58
Edición impresa

Bolsa

El S&P Merval cerró una semana en terreno negativo y quedó a 3.089.461,07 puntos medido en pesos, mientras que la medición en dólares lo hizo hasta los 2.020,76 puntos en una semana signada por los pagos de deuda del Gobierno

Títulos públicos

Los bonos soberanos tanto en pesos como en dólares rebotaron hacia arriba en Wall Street, en medio del pago de deuda por parte del Gobierno. En tanto, el riesgo país retrocedió y se ubicó en torno a los 566 puntos básicos

Dólar

El mayorista cerró con una baja de $10 (-0,7%) en la semana y descontó casi la mitad de la suba previa, cuando subió $22,50 (+1,6%). Cerró en los $1.465, y se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria. El minorista cerró a $1.487,59

LE PUEDE INTERESAR

Humor económico

LE PUEDE INTERESAR

Inflación a la baja, superávit fiscal y un crecimiento que pierde impulso

Euro

El euro oficial bajó a $1.667,49 para la compra y a $1.759,44 para la venta. En mercado paralelo de divisas, el blue se ubicó a $1.796,75 para la compra y a $1.828,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.287,27.

Oro

La onza troy de oro en Nueva York subió aproximadamente U$S152 en la semana, un 3,5% en dólares, marcando una cotización de U$S4.473 y consolidando nuevos récord históricos para una inversión que siempre rinde

Tasas

Las tasas de las billeteras virtuales subieron en la semana, mientras que las de los plazos fijos se mantuvieron estables. Las de caución tuvieron niveles elevados y volátiles, con promedios ponderados muy altos, cercanos al 36%

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

Groenlandia contra Trump: “No queremos ser estadounidenses”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

El mercado inmobiliario arranca el año con cautela

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Últimas noticias de Economía Dominical

La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas

Cierra otra fábrica en el Conurbano y deja sin trabajo a 100 empleados

Hombres jóvenes y pocas mujeres son los multimillonarios de la IA

Anticipan un ajuste de cuentas en Wall Street para las tecnológicas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla