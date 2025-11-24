Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Y UN REGALO ESPECIAL

Tevez recibió una gran ovación en La Bombonera

Tevez recibió una gran ovación en La Bombonera

Carlos Tevez

24 de Noviembre de 2025 | 01:20
Edición impresa

Carlos Tevez vivió un partido especial, ya que volvió a La Bombonera pero esta vez como entrenador de Talleres. Más allá de lo que estuvo en juego, recibió una emotiva ovación de los hinchas del Xeneize en La Bombonera y hasta tuvo un reconocimiento por parte del club con una camiseta con el número 10, encuadrada.

Al momento de la salida de los equipo, los hinchas empezaron a corear el nombre de Carlitos ni bien pisó el campo de juego. El gesto fue recíproco, ya que el ídolo del club saludó a todas las tribunas de La Bombonera.

Además, “La 12” desplegó una enorme bandera en homenaje a Tevez, con las frase “De Boca, vago y atorrante” y la imagen de Carlitos con la camiseta azul y oro. Y corearon: “Tevez, querido, la 12 está contigo.

Después, el club le regaló una camiseta con su nombre y el número 10 encuadrada, que fue entregada por Marcelo Delgado. El Chelo, más allá de ser una especia de manager, fue compañero de él en el club, donde consiguieron juntos la Copa Libertadores 2003.

Además, antes de ingresar al banco de suplentes, Tevez saludó a Claudio Úbeda y su cuerpo técnico. Más allá de no haber jugado juntos, tienen un respeto por haber sido rivales en varios clásicos entre Boca y Racing.

Cabe destacar que fue la segunda vez que Tevez enfrentó a Boca como entrenador, ya que anteriormente lo había hecho con Rosario Central por la Liga Profesional 2022. En aquella, oportunidad, el duelo culminó 0-0.

RECORDARON A MARADONA

En vísperas a un nuevo aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, que será mañana, los hinchas de Boca recordaron a la gloria del fútbol argentino. Se coreó su nombre, hubo banderas y también muchos aplausos.

“Vale diez palos verdes, se llama Maradona...” sonó en La Bombonera, con el clásico cantito dedicado al Diez y que sonó toda la vida en el club, en sus épocas como jugador.

LEA TAMBIÉN

Boca tachó a Talleres y dio otro gran paso
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Con toda la Santa Fe: el Lobo visita a Unión

Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central

Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
La Ciudad
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Platenses premiadas en eficiencia energética
Los alcances del feriado nacional
Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades
Política y Economía
Reservas bajo la lupa: crece el rojo en el Banco Central
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El PJ, en crisis: bloque en riesgo por diputados que amenazan con irse
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla