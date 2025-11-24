Tevez recibió una gran ovación en La Bombonera

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Carlos Tevez vivió un partido especial, ya que volvió a La Bombonera pero esta vez como entrenador de Talleres. Más allá de lo que estuvo en juego, recibió una emotiva ovación de los hinchas del Xeneize en La Bombonera y hasta tuvo un reconocimiento por parte del club con una camiseta con el número 10, encuadrada.
Al momento de la salida de los equipo, los hinchas empezaron a corear el nombre de Carlitos ni bien pisó el campo de juego. El gesto fue recíproco, ya que el ídolo del club saludó a todas las tribunas de La Bombonera.
Además, “La 12” desplegó una enorme bandera en homenaje a Tevez, con las frase “De Boca, vago y atorrante” y la imagen de Carlitos con la camiseta azul y oro. Y corearon: “Tevez, querido, la 12 está contigo.
Después, el club le regaló una camiseta con su nombre y el número 10 encuadrada, que fue entregada por Marcelo Delgado. El Chelo, más allá de ser una especia de manager, fue compañero de él en el club, donde consiguieron juntos la Copa Libertadores 2003.
Además, antes de ingresar al banco de suplentes, Tevez saludó a Claudio Úbeda y su cuerpo técnico. Más allá de no haber jugado juntos, tienen un respeto por haber sido rivales en varios clásicos entre Boca y Racing.
Cabe destacar que fue la segunda vez que Tevez enfrentó a Boca como entrenador, ya que anteriormente lo había hecho con Rosario Central por la Liga Profesional 2022. En aquella, oportunidad, el duelo culminó 0-0.
En vísperas a un nuevo aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, que será mañana, los hinchas de Boca recordaron a la gloria del fútbol argentino. Se coreó su nombre, hubo banderas y también muchos aplausos.
“Vale diez palos verdes, se llama Maradona...” sonó en La Bombonera, con el clásico cantito dedicado al Diez y que sonó toda la vida en el club, en sus épocas como jugador.
Boca tachó a Talleres y dio otro gran paso
