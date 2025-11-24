Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye

AFA analiza la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central: el comunicado, en qué se basan y a quiénes incluye
24 de Noviembre de 2025 | 16:10

Escuchar esta nota

El Tribunal de Disciplina de la AFA inició un expediente contra Estudiantes por el pasillo de espaldas con el que recibió a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura. Esta actitud del visitante fue un manifiesto descontento por el reconocimiento que luego se convirtió en un trofeo para el Canalla.

Una vez que el Pincha dejó en claro su rechazo a lo expuesto por la AFA sobre la “votación unánime”, desde la entidad reguladora del fútbol los intimaron a hacer el “pasillo de reconocimiento” y el plantel lo hizo dándole la espalda al local.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Estudiantes, de espaldas al “campeón” y una polémica mundial: fuertes repercusiones

En este contexto, un día después del pase a cuartos de final de Estudiantes, el Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente para analizar la conducta del plantel y posibles sanciones. 

El documento indica que todos los jugadores y el club tienen “48 horas” para dar explicaciones sobre el desplante. Es la primera vez que un equipo argentino toma esta determinación, por lo que el “castigo” será observado por todos.

Qué dice el comunicado del Tribunal de Disciplina 

Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y

CONSIDERANDO:

Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA;

Por ello, los miembros autorizantes,

RESUELVEN:

1°) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

2°) CORRER TRASLADO a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

3°) La presente vista no reemplaza a la que deben tomar los clubes (ambos) en forma directa del sistema COMET por las incidencias disciplinarias producidas durante el encuentro.

4°) HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA.

El boletín en el que se ampara la AFA

El boletín mencionado es el nº 6625 del 12 de febrero de este año donde se refieren a los “homenajes a los clubes campeones”. Allí se establece la obligatoriedad de los equipos de llevar a cabo este “pasillo”.

El documento indica: 

“Se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado ‘pasillo de reconocimiento’ al plantel del equipo campeón o ganador de una competencia. Se llevará a cabo en el primer partido de local del club ganador, en el momento de ingreso de los equipos antes del saludo habitual y sorteo. La única finalidad será rendir homenaje al plantel del club campeón en el marco de las competencias de AFA.

Deberán formar el pasillo los jugadores titulares del equipo que rinde el homenaje, ubicados en dos filas enfrentadas y dejando un espacio central para el desplazamiento del equipo homenajeado.

Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar mirando a los jugadores que transitan sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo del protocolo.

Quedan excluidos gestos de burla, provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, árbitro, rivales o cualquier actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento.

Cualquier incumplimiento a los previsto en la presente será informado por el árbitro y dará lugar a sanciones previstas en el código disciplinario de AFA tanto para jugadores involucrados como club al que pertenezcan”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El misterioso mensaje en latín de Toviggino tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

Así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central

“A Estudiantes nadie lo llevará por delante”: la publicación de Verón contra la AFA evocando a Mangano

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Estudiantes, de espaldas al “campeón” y una polémica mundial: fuertes repercusiones

Estudiantes clasificó de guapo ante el "campeón" Central y se metió en cuartos de final

El pasillo de espaldas, clasificación y vuelta a La Plata sin declaraciones: ¿se viene una multa para Estudiantes?

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

Así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central

El pasillo de espaldas: el árbitro informará que Estudiantes "no cumplió el protocolo"

Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Últimas noticias de Deportes

El misterioso mensaje en latín de Toviggino tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

Así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central

Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron

El pasillo de espaldas: el árbitro informará que Estudiantes "no cumplió el protocolo"
La Ciudad
Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Política y Economía
El Gobierno avanza con la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad
Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui
Quién es Flavia Terigi, elegida por Kicillof para estar al frente de Educación
Chivilcoy: señales de desgaste en una gestión que llega a su tramo final
Pergamino se posiciona en el mapa global de la IA
Espectáculos
Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
Policiales
Rechazaron el pedido de Burlando para detener a Makintach por el documental de Maradona
¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones
Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
VIDEO. Así un auto atropelló a un caballo y el jinete terminó con la cadera rota: buscan al conductor
Otro accidente en La Plata casi termina en tragedia: un motociclista chocó y voló por los aires

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla