Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados

La inseguridad es un flagelo que recorre la Provincia, pero que alcanza su máxima expresión en el Conurbano. La mayoría de los intendentes viene instrumentando acciones que arrancaron hace años con la creación de patrullas municipales y la colocación de cámaras de seguridad para disuadir el accionar delictivo y enlazar acciones con la Policía bonaerense.
En ese contexto, varios distritos llamaron a policías retirados o contrataron personal civil para manejar los móviles. Pero en las últimas horas, un jefe comunal de la Tercera sección electoral anunció una medida que promete generar polémica: lanzó una convocatoria para sumar a militares retirados.
La decisión fue adoptada por el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, un dirigente cercano al lomense Martín Insaurralde.
Concretamente, la comuna lanzó una convocatoria laboral dirigida a personal militar y/o integrantes de fuerzas federales retirados “con el objetivo de reforzar las tareas de seguridad y prevención en el distrito”, reza la convocatoria oficial.
“La iniciativa se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad local, impulsada por la gestión del intendente Nicolás Mantegazza, que viene desarrollando acciones concretas para garantizar mayor tranquilidad y protección a los vecinos y vecinas”, justificaron en el distrito.
“La búsqueda apunta a incorporar perfiles con formación, experiencia y vocación de servicio, que puedan desempeñarse en distintas funciones vinculadas a la Secretaría de Seguridad Municipal, aportando su conocimiento operativo y su compromiso con el orden y el cuidado comunitario”, añadieron desde el distrito vecino a La Plata.
Desde el municipio destacaron que esta convocatoria responde a una mirada integral de la seguridad, entendida no sólo como presencia territorial, sino también como planificación, prevención y articulación entre el Estado local y la comunidad.
“La seguridad es una prioridad de gestión y requiere inversión, profesionalización y recursos humanos capacitados”, indicó el jefe comunal.
Las personas interesadas deberán presentar su currículum vitae en la oficina de la Secretaría General, ubicada en el Palacio Municipal, Avenida Sarmiento 39, San Vicente, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas.
“Seguimos trabajando para construir un San Vicente más seguro, con políticas claras y decisiones firmes. Convocar a personal con experiencia es parte de ese camino”, justificaron desde el área de Seguridad.
San Vicente es uno de los distritos que integra la Tercera sección electoral. Mantegazza, su intendente, es un aliado al kirchnerismo y, además, mantiene vínculos fluidos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.
