Política y Economía |Cuentas en rojo en numerosos distritos bonaerenses

Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios

Mar del Plata pagó una parte de los salarios. En Yrigoyen el intendente no cobró y en Dolores el jefe comunal redujo su ingreso

11 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

La difícil situación financiera por la que atraviesa la Provincia es difícil de gambetear para numerosos municipios. La caída en los recursos coparticipables nacionales y la merma en la recaudación bonaerense son dos elementos centrales que impactan sobre los fondos que reciben los distritos.

A esta situación se suma que los ingresos por recursos propios también se han resentido en sintonía con la merma en la actividad económica. En ese contexto, en diversos distritos debieron apelar a medidas extremas, una de ellas, el pago desdoblado de salarios.

El cuadro de estrés financiero se agravó además ante la necesidad de las comunas de hacer frente al pago del aguinaldo.

Así, diversos intendentes debieron adoptar medidas complejas como desdoblar el pago de salarios a los trabajadores y hasta de los propios funcionarios. En otros casos, resolvieron reducir los ingresos de los propios integrantes de los Ejecutivos locales.

En Mar del Plata, por ejemplo, la comuna abonó hasta $ 2 millones por agente, por lo que un porcentaje de ellos (el gremio local dice que es de alrededor del 10%) no percibió el sueldo completo.

Ante las dificultades financieras, el municipio decidió a fines del año pasado apelar a fondos afectados como el de la tasa Vial para pagar salarios. Argumentó que ni la Nación ni la Provincia aportaron en los últimos años lo comprometido para financiar el sistema educativo municipal.

Incluso, para asegurarse fondos de forma anticipada, la comuna habilitó un descuento del 5% por el pago anticipado de la Tasa por Servicios Urbanos.

El actual intendente de Mar del Plata es Agustín Neme, quien reemplazo a Guillermo Montenegro (PRO) que asumió una banca de senador provincial.

En Hipólito Yrigoyen, el intendente peronista Ignacio Pugnaloni dispuso que los empleados municipales perciban sus haberes dentro de lo legalmente estipulado, es decir, hasta el quinto día hábil del mes. Pero la planta política municipal -Intendente, Concejales, Secretarios, Directores, Jefes y Coordinadores de áreas- cobrará la semana próxima.

“No es una decisión fácil de tomar pero es la que amerita la situación de crisis que estamos atravesando. Seguimos pensando y gestionando para el bien comunitario”, remarcó Pugnaloni al anunciar la medida.

En Dolores, en tanto, los empleados cobraron en término, pero el intendente peronista Juan Pablo García impuso una rebaja en su sueldo y de sus funcionarios en el marco de la delicada situación financiera del distrito.

García explicó que la determinación responde a la convicción de que, en momentos complejos, quienes ocupan responsabilidades públicas “deben dar el ejemplo y actuar con criterios de austeridad, entendiendo que el esfuerzo debe comenzar por quienes conducen la gestión y toman las decisiones centrales del Estado municipal”.

La decisión fue incluso aprobada por el Concejo Deliberante.

Desde el oficialismo de Dolores se destacó que la ordenanza es parte de un plan para ordenar las finanzas públicas “y enfrentar las restricciones presupuestarias de manera responsable”.

En San Pedro, en tanto, el intendente peronista Cecilio Salazar recibió la ayuda del Banco Provincia para poder cumplir con el pago de sueldos a los trabajadores municipales. Según informó la comuna en las últimas horas, obtuvo un “adelanto” de la entidad crediticia provincial.

En medio de la crisis financiera, el municipio logró en el Concejo Deliberante la aprobación de un aumento de tasas que llega al 80 por ciento para el caso de la que pagan los frentistas por alumbrado, barrido y conservación de la vía pública y también al 80 por ciento para la red Vial.

Para pagar sueldos, el Bapro debió salir en auxilio del municipio de San Pedro

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

