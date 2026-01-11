Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Drama en la Patagonia

Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur

El despliegue incluye aeronaves de última generación operadas por personal entrenado para misiones de alto riesgo

11 de Enero de 2026 | 02:35
Edición impresa

Los incendios forestales volvieron a poner a la Patagonia en el centro de una emergencia ambiental que mantiene en vilo al país entero. En el arranque del 2026, el fuego avanzó sin control sobre bosques, zonas pobladas y áreas turísticas del sur argentino, impulsado por una combinación explosiva de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. En ese escenario extremo, la lucha contra las llamas tiene un protagonista clave que no siempre se ve desde tierra: los helicópteros que, desde el aire, intentan frenar el avance del desastre.

Entre las aeronaves que sobrevuelan los focos más complejos de la Comarca Andina de Chubut se destaca una presencia platense. Se trata de JasFly, una empresa con base en La Plata y más de 30 años de experiencia, cuya flota de helicópteros de última generación fue convocada para participar de manera activa en el combate de los incendios que afectan a zonas como Lago Puelo, El Bolsón y Epuyén.

Mientras en tierra más de 200 brigadistas provinciales y nacionales trabajan sin descanso, el apoyo aéreo se volvió determinante. Las tareas de los helicópteros no se limitan al clásico lanzamiento de agua con baldes: implican vuelos constantes sobre terrenos de difícil acceso, reconocimiento de focos activos, apoyo a brigadas terrestres y maniobras de alta precisión en condiciones climáticas adversas, con humo denso y ráfagas cambiantes.

Al mando de esas aeronaves hay pilotos platenses con amplia trayectoria en incendios forestales. Gustavo Etcheverri, Ignacio Mandive y Mariano Pérez encabezan las operaciones en los focos más activos de Lago Puelo, El Bolsón y Epuyén, coordinados por Gabriel Ciezcar, jefe de operaciones de JasFly. Junto a ellos también cumplen un rol clave Marcelo Scaramellini y los operarios Matías Valenzuela, Luciano Basilico, Germán Crivaro, Juan Terrein y Pablo Castelani, que integran los equipos técnicos y de apoyo en cada misión.

El contexto en el que operan es crítico. En Chubut, el fuego ya consumió miles de hectáreas de bosque nativo y obligó a evacuar a miles de personas. Hubo viviendas destruidas, escuelas afectadas, pueblos cubiertos por el humo y cortes totales en rutas estratégicas como la Ruta 40, entre Epuyén y El Hoyo. La columna de humo, visible a kilómetros, se mantiene activa día y noche, reflejando la magnitud de un incendio que, según las investigaciones judiciales, podría haber sido intencional.

En ese marco, la vía aérea se transforma en una herramienta decisiva para ganar tiempo y proteger zonas habitadas. Cada descarga de agua busca enfriar frentes activos, frenar el avance hacia casas y facilitar el trabajo de los brigadistas que combaten el fuego cuerpo a cuerpo. La coordinación entre tierra y aire resulta fundamental para evitar que los incendios de interfase -aquellos que llegan directamente a áreas pobladas- se transformen en tragedias aún mayores.

La participación de los helicópteros platenses se da además en un escenario que expone falencias estructurales que se repiten desde hace décadas: falta de prevención sostenida, expansión urbana sin planificación y una respuesta estatal que muchas veces llega cuando el daño ya es irreversible. A 30 años del incendio que arrasó el cerro Catedral en Bariloche, la Patagonia vuelve a arder bajo patrones conocidos, donde el factor humano aparece como denominador común.

Mientras tanto, en otras provincias del sur, como Neuquén, el rápido accionar de brigadistas y el apoyo aéreo permitió extinguir algunos focos, como los registrados en Valle Magdalena y Mallín del Ternero, demostrando que la detección temprana y la respuesta coordinada pueden marcar la diferencia. Allí también los helicópteros jugaron un papel clave para asegurar zonas y evitar nuevas propagaciones.

En Chubut, la batalla continúa. Y en el cielo, los helicópteros de JasFly siguen volando sin pausa, con pilotos platenses que, lejos de casa, ponen su experiencia y su destreza al servicio de una lucha desigual contra el fuego. En medio de una de las emergencias ambientales más graves del verano, su trabajo se volvió una pieza central para intentar contener un desastre que mantiene al país en alerta permanente.

 

Multimedia

Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia / EL DIA

