Los argentinos eligieron el QR para compras de fin de año

Los consumidores optaron por los nuevos métodos de pago para realizar las compras de Navidad y Año Nuevo. Durante últimas dos semanas del 2025, los pagos con QR crecieron 84% interanual y la cantidad de operaciones trepó 79% contra el mismo periodo del año pasado.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por Coelsa -la cámara compensadora del sistema bancario en la Argentina- que analizó la actividad del ecosistema de pagos entre el 17 y 31 de diciembre de 2025 contra el mismo período del año previo.

Además de los pagos QR, el reporte también detalló la cantidad de transferencias inmediatas y el uso del Echeq en ese lapso del año anterior.