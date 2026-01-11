Los argentinos eligieron el QR para compras de fin de año

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Los consumidores optaron por los nuevos métodos de pago para realizar las compras de Navidad y Año Nuevo. Durante últimas dos semanas del 2025, los pagos con QR crecieron 84% interanual y la cantidad de operaciones trepó 79% contra el mismo periodo del año pasado.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por Coelsa -la cámara compensadora del sistema bancario en la Argentina- que analizó la actividad del ecosistema de pagos entre el 17 y 31 de diciembre de 2025 contra el mismo período del año previo.
Además de los pagos QR, el reporte también detalló la cantidad de transferencias inmediatas y el uso del Echeq en ese lapso del año anterior.
