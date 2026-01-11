Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |“Estamos bien”

El supuesto mensaje de Maduro desde la cárcel

El supuesto mensaje de Maduro desde la cárcel
11 de Enero de 2026 | 02:24
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, aseguró que su padre se encuentra “bien” y “fuerte” en Estados Unidos, donde permanece detenido y afronta un proceso judicial por cargos de narcotráfico tras haber sido capturado en Venezuela.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Nos dijo que no estemos tristes, que ellos están bien y que son luchadores”, afirmó Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al transmitir un mensaje atribuido a su padre. Sus declaraciones se conocieron a través de un video difundido por un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sostuvo que Nicolás Maduro “no fue vencido” y que su detención respondió al uso de una “fuerza desproporcionada”. “Él está fuerte y nosotros tenemos que estar fuertes”, agregó el hijo del exmandatario.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto del PSUV, en el que Maduro Guerra llamó a preservar la cohesión interna del chavismo. “Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, sólidos. Estamos tristes, lloramos, pero seguimos de pie”, expresó.

Invocó a Chávez

En ese marco, invocó el legado del fallecido expresidente Hugo Chávez y remarcó que “la fortaleza del chavismo está en la unidad”. También pidió respaldo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y a Diosdado Cabello, considerado uno de los principales referentes del oficialismo.

“El mensaje es claro: unirnos y no permitir que nada nos separe”, señaló Maduro Guerra, quien cerró su intervención con consignas de apoyo a su padre y a su madre, Cilia Flores.

El llamado a la unidad se produjo en un contexto de tensiones internas dentro del chavismo. Grupos parapoliciales afines al oficialismo denunciaron presuntas traiciones y fallas en el operativo de defensa durante la incursión estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, en la madrugada del sábado 3 de enero.

Algunos militantes señalaron supuestos errores en el sistema de defensa aérea y en el funcionamiento de lanzacohetes durante el operativo. No obstante, reiteraron su respaldo a Delcy Rodríguez, con quien el presidente estadounidense Donald Trump afirmó mantener un canal de diálogo en el marco del plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela.

Tras su detención, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York, donde quedó alojado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El lunes tuvo su primera audiencia judicial, con la que se dio inicio formal al proceso en su contra por múltiples cargos.

 

