Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada

Para muchos adolescentes, resulta atractivo convertirse en youtubers y no son pocos los que, para ganar más seguidores, deciden grabar videos con ideas originales para subirlos a las redes sociales.
Según trascendió ayer, en eso estaban una chica de 14 años y un menor de 15, quienes fueron hasta una fábrica abandonada hace largos años y que perteneció a la empresa láctea Sancor.
Esas instalaciones, como se sabe, están frente al hipermercado Carrefour, en Camino General Belgrano y calle 516.
Pero la aventura tuvo un desenlace inesperado para estos chicos. Es que la Policía informó que mientras exploraban a ese establecimiento inactivo para generar sus contenidos, sobrevino el episodio que hasta pudo llegar a poner en grave riesgo a sus vidas.
Se detalló, al respecto, que “mientras se desplazaban por el primer piso, cedió una estructura, debido al riesgo de derrumbe, y ambos cayeron a la planta baja”.
Sobre las lesiones sufridas por los protagonistas de esta “travesura”, los voceros precisaron que “ella terminó con fuertes dolores en el cuerpo debido a los golpes y él terminó con una fractura en su muñeca derecha”.
Se solicita ambulancia y se traslada ambos menores al Hospital de Niños sin riesgo de vida.
Ocasionales testigos escucharon los gritos de los adolescentes y de inmediato se comunicaron con el 911.
Minutos después, arribaron efectivos policiales y una ambulancia, que trasladó a los lesionados al Hospital de Niños.
Fuentes del caso aseguraron que si bien ambos “están fuera de peligro”, el susto y la conmoción por el accidente aún perduran en ellos y en sus familiares. Claro, podría haber terminado en una tragedia.
Intervinieron la comisaría 6ª y la UFI Nº 10 de La Plata.
