Un distrito en llamas porque se quedó sin tren

El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó la decisión del gobierno nacional de cortar totalmente el servicio ferroviario de la línea Mitre desde Retiro hacia su distrito en los dos meses de la temporada de verano.

Dijo que esa medida afectará al turismo y que no se consideró tomar medidas alternativas.

“Fue una decisión manu militari”, dijo Zamora. “Semanas antes de este parate tuve comunicación con el secretario de Transporte. Dijo que se iba a hacer un refuerzo con el transporte automotor. Desde ese día no tuve más comunicación ni respuestas”.

“El cuestionamiento tiene que ver con la modalidad de cerrar totalmente una red ferroviaria (para hacer obras), en lugar de hacerlo por tramos. Comúnmente lo que se hace es arreglar la vía por secciones. Se tarda un poco más, pero el tren sigue funcionando”, dijo Zamora.