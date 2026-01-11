Renuevan el alerta por presencia de cianobacterias

En plena temporada veraniega, a pesar del clima inestable, crece en la Región la concurrencia a espacios con cuerpos de agua para aliviar el calor. Sin embargo, autoridades provinciales mantienen la alerta por la presencia de cianobacterias en distintos puntos de la Ciudad y alrededores.

Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia informaron que continúa activo el monitoreo permanente a través del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, que actualiza la situación mediante un mapa interactivo para detectar posibles floraciones y reforzar la prevención. En La Plata, el lago de la República de los Niños conserva un alerta “Naranja”, vigente desde hace aproximadamente un año, lo que implica un riesgo sanitario moderado y la recomendación de evitar el contacto con el agua.

Se aconseja no ingresar a ríos o lagunas, evitar el contacto con manchas verdosas en el agua o en la arena, no consumir alimentos provenientes de esos cuerpos de agua y extremar los cuidados con niños y mascotas.