Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una peligrosa banda integrada por un hombre y tres mujeres fue desbaratada en las últimas horas en la zona sur de La Plata, tras una persecución cinematográfica que terminó con un vuelco, una fuga desesperada y la incautación de un arma de fuego lista para disparar. Según fuentes policiales, todos los detenidos cuentan con antecedentes penales y dos de ellos tenían pedidos de captura activos.
El operativo se desarrolló en inmediaciones de calles 19 y 85, en jurisdicción de la comisaría Octava. Personal policial de distintas dependencias, junto a efectivos de la Motorizada SASU y el Comando de Patrullas, venía siguiendo de cerca a esta banda, que se movilizaba en un Volkswagen Fox negro y estaba sindicada como autora de diversos ilícitos cometidos en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo a la investigación, los sospechosos se encontraban merodeando viviendas con claras intenciones delictivas. Al ser detectados por los efectivos, el conductor del vehículo intentó escapar a gran velocidad, dando inicio a una persecución. Al llegar a la zona de 86 y 20, el Fox perdió el control y volcó violentamente.
Lejos de rendirse, los ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie en distintas direcciones, intentando mezclarse entre los vecinos e incluso subir a colectivos para escapar. Sin embargo, el rápido despliegue de un operativo cerrojo permitió interceptar los transportes y capturar, uno a uno, a los cuatro integrantes de la banda.
Los aprehendidos tienen entre 25 y 30 años, salvo el conductor, de 28. Al momento de ser reducido, este último llevó la mano a la cintura, lo que alertó a los uniformados. Gracias al accionar profesional de los efectivos, se evitó una tragedia: le secuestraron una pistola calibre .380 marca Walther, con un cartucho y el resto en el cargador, lista para ser utilizada. La causa quedó en manos de la UFI N°16.
LE PUEDE INTERESAR
Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Otra madrugada violenta en el centro de La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí