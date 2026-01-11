Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Una banda con antecedentes y pedidos de captura fue desbaratada en La Plata

11 de Enero de 2026 | 02:34
Una peligrosa banda integrada por un hombre y tres mujeres fue desbaratada en las últimas horas en la zona sur de La Plata, tras una persecución cinematográfica que terminó con un vuelco, una fuga desesperada y la incautación de un arma de fuego lista para disparar. Según fuentes policiales, todos los detenidos cuentan con antecedentes penales y dos de ellos tenían pedidos de captura activos.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de calles 19 y 85, en jurisdicción de la comisaría Octava. Personal policial de distintas dependencias, junto a efectivos de la Motorizada SASU y el Comando de Patrullas, venía siguiendo de cerca a esta banda, que se movilizaba en un Volkswagen Fox negro y estaba sindicada como autora de diversos ilícitos cometidos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a la investigación, los sospechosos se encontraban merodeando viviendas con claras intenciones delictivas. Al ser detectados por los efectivos, el conductor del vehículo intentó escapar a gran velocidad, dando inicio a una persecución. Al llegar a la zona de 86 y 20, el Fox perdió el control y volcó violentamente.

Lejos de rendirse, los ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie en distintas direcciones, intentando mezclarse entre los vecinos e incluso subir a colectivos para escapar. Sin embargo, el rápido despliegue de un operativo cerrojo permitió interceptar los transportes y capturar, uno a uno, a los cuatro integrantes de la banda.

Los aprehendidos tienen entre 25 y 30 años, salvo el conductor, de 28. Al momento de ser reducido, este último llevó la mano a la cintura, lo que alertó a los uniformados. Gracias al accionar profesional de los efectivos, se evitó una tragedia: le secuestraron una pistola calibre .380 marca Walther, con un cartucho y el resto en el cargador, lista para ser utilizada. La causa quedó en manos de la UFI N°16.

 

