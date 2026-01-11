Otra madrugada violenta en el centro de La Plata

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Otra madrugada de tensión y violencia se vivió en el centro de La Plata, donde un amplio operativo de prevención evitó que se desatara una pelea entre grupos de jóvenes. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad municipal, con apoyo de efectivos de la Bonaerense, y permitió desactivar una situación que amenazaba con transformarse en un enfrentamiento masivo en plena vía pública.
El procedimiento se desarrolló entre las 5 y las 6 de la mañana de este sábado, cuando comenzaron a registrarse corridas, gritos y forcejeos en distintos puntos del casco urbano. Las zonas más comprometidas fueron las inmediaciones de avenida 7 y 49, 6 y 49, y el sector de calle 51 entre 7 y 8, donde se concentraban varios grupos que salían de locales nocturnos y encuentros informales.
De acuerdo a la información recabada, muchos de los involucrados presentaban signos evidentes de consumo de alcohol y, en varios casos, se trataba de menores de edad. El escenario, marcado por provocaciones cruzadas y empujones, encendió las alarmas ante el riesgo de una pelea generalizada con consecuencias graves.
Gracias al rápido despliegue de móviles y personal a pie, las fuerzas de seguridad lograron separar a los grupos enfrentados y avanzar en la dispersión progresiva de las personas involucradas. La presencia sostenida en el lugar fue clave para evitar que los incidentes escalaran. Con el correr de las horas comenzaron a circular imágenes captadas por testigos, que reflejaron el clima de furia vivido durante la madrugada.
El hecho fue filmado
