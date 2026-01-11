Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |De Carlos Melconian

Críticas al plan oficial para derrotar la inflación

Críticas al plan oficial para derrotar la inflación
11 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

El economista Carlos Melconian volvió a poner en debate uno de los principales logros que el gobierno de Javier Milei se atribuye: haber derrotado la inflación.

En declaraciones a radio Splendid, el ex presidente del Banco Nación fue contundente al señalar que reducir la inflación a niveles del 20% anual “no significa haberla vencido”, y alertó sobre la falta de un programa de estabilización serio que permita llevarla a un dígito.

Y advirtió que el Gobierno no está en condiciones de enfrentar un plan de estabilización “muy serio” que permita bajar la inflación a un dígito anual.

Melconian señaló que la economía se encuentra en una meseta de inflación mensual del 2% y que la actual administración ha optado por postergar el objetivo de reducir drásticamente los índices.

“Acá, con cabeza argentina, se dice que este Gobierno, con una inflación anual del 20 o 20 y pico por ciento, ya mató a la inflación, y eso no es cierto. Lo que hizo fue desinflar la economía al 20 y pico anual”, afirmó sin vueltas, señalando que la variación de precios minoristas aún se mantiene a niveles muy altos.

Para Melconian, bajar desde niveles de hiperinflación a un 20% anual es apenas un primer paso, pero está muy lejos de representar una victoria definitiva.

LE PUEDE INTERESAR

Javier Milei descartó que haya riesgo de un default

LE PUEDE INTERESAR

El supuesto mensaje de Maduro desde la cárcel

El punto central de su crítica apuntó a la ausencia de un plan de estabilización robusto. “Tomar la decisión de ir a un dígito requiere solucionar otros temas que todavía este programa no incluye, este programa no está graduado, se sigue armando en el día a día”, sentenció.

En otras palabras, afirmó que el equipo económico estaría improvisando sobre la marcha sin una hoja de ruta clara para consolidar la estabilidad. De hecho, el especialista subrayó que “no sé si la inflación saldrá en algún momento de la gestión de los dos dígitos anuales”, aludiendo a la persistencia de una inflación mensual superior al 2%.

Melconian también analizó la tensión entre el tipo de cambio y la inflación que se vivió en los primeros meses del año. Recordó que en algún momento el oficialismo fantaseó “con un crawling al 1%, y fijar el tipo de cambio para controlar los precios”. Sin embargo, advirtió que esa estrategia no era viable en ese momento: “Nosotros no teníamos un problema filosófico en contra de eso, pero decíamos que no era el momento porque iban a chocar”.

“Estaban en un régimen cambiario con un techo de una supuesta banda que no se puede pasar y crece al 1%, entonces uno lo juntaba con la inflación al 2 y pico por ciento y nos dábamos cuenta que iba a pasar algo. El techo no puede ir al 1% y los precios al 2%, para que el dólar esté tranquilo en ese escenario lo tenés que reprimir”, explicó el economista.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

Groenlandia contra Trump: “No queremos ser estadounidenses”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

El mercado inmobiliario arranca el año con cautela

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Últimas noticias de Política y Economía

“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas

Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave

Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Policiales
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
VIDEO. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada
VIDEO. Otra madrugada violenta en el centro de La Plata
Deportes
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo
Espectáculos
Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood
“Hannah Montana”: Miley Cyrus, ¿se vuelve a poner su peluca rubia?
“Empieza con D, siete letras” volvió a la cartelera y con una distinción
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Información General
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla