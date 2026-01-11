Críticas al plan oficial para derrotar la inflación

El economista Carlos Melconian volvió a poner en debate uno de los principales logros que el gobierno de Javier Milei se atribuye: haber derrotado la inflación.

En declaraciones a radio Splendid, el ex presidente del Banco Nación fue contundente al señalar que reducir la inflación a niveles del 20% anual “no significa haberla vencido”, y alertó sobre la falta de un programa de estabilización serio que permita llevarla a un dígito.

Y advirtió que el Gobierno no está en condiciones de enfrentar un plan de estabilización “muy serio” que permita bajar la inflación a un dígito anual.

Melconian señaló que la economía se encuentra en una meseta de inflación mensual del 2% y que la actual administración ha optado por postergar el objetivo de reducir drásticamente los índices.

“Acá, con cabeza argentina, se dice que este Gobierno, con una inflación anual del 20 o 20 y pico por ciento, ya mató a la inflación, y eso no es cierto. Lo que hizo fue desinflar la economía al 20 y pico anual”, afirmó sin vueltas, señalando que la variación de precios minoristas aún se mantiene a niveles muy altos.

Para Melconian, bajar desde niveles de hiperinflación a un 20% anual es apenas un primer paso, pero está muy lejos de representar una victoria definitiva.

El punto central de su crítica apuntó a la ausencia de un plan de estabilización robusto. “Tomar la decisión de ir a un dígito requiere solucionar otros temas que todavía este programa no incluye, este programa no está graduado, se sigue armando en el día a día”, sentenció.

En otras palabras, afirmó que el equipo económico estaría improvisando sobre la marcha sin una hoja de ruta clara para consolidar la estabilidad. De hecho, el especialista subrayó que “no sé si la inflación saldrá en algún momento de la gestión de los dos dígitos anuales”, aludiendo a la persistencia de una inflación mensual superior al 2%.

Melconian también analizó la tensión entre el tipo de cambio y la inflación que se vivió en los primeros meses del año. Recordó que en algún momento el oficialismo fantaseó “con un crawling al 1%, y fijar el tipo de cambio para controlar los precios”. Sin embargo, advirtió que esa estrategia no era viable en ese momento: “Nosotros no teníamos un problema filosófico en contra de eso, pero decíamos que no era el momento porque iban a chocar”.

“Estaban en un régimen cambiario con un techo de una supuesta banda que no se puede pasar y crece al 1%, entonces uno lo juntaba con la inflación al 2 y pico por ciento y nos dábamos cuenta que iba a pasar algo. El techo no puede ir al 1% y los precios al 2%, para que el dólar esté tranquilo en ese escenario lo tenés que reprimir”, explicó el economista.