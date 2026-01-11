Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
El contador santiagueño Marcelo Saracco, un intimo amigo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue el encargado de manejar el dinero que la selección ganaba en el exterior hasta 2021, cuando ese rol lo empezó a cumplir el empresario Javier Faroni.
Radicado en España, Saracco figura como el coordinador de una serie de empresas como Stratega, Decitel y Odeoma entre otras para recaudar las ganancias por la imagen de la Selección.
En fuentes judiciales se estima que Saracco, de 60, a través de Odeoma, Dicentel y Stratega movió unos “20 millones de dólares”. En Santiago del Estero participó de tres empresas: Televida y Teleasisencia Argentina SRL, Classicar SRL y Guardianes of the Ball SRL.
Y en mayo del año pasado, Saracco participó junto a otros empresarios santiagueños en la South Summit de Madrid. El gobierno santiagueño en su cuenta de Instagram anunció que “Con mucho orgullo, representantes de dos pymes de base tecnológica, participan representando a Santiago del Estero en esta importante feria que reúne a miles de empresas y actores clave de ecosistemas de innovación de todo el mundo”.
Seguramente el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, luego de tomarle declaración testimonial al agente FIFA y ex representante de la AFA, Guillermo Tofoni, pondrá un ojo en Faroni y Saracco.
Sucede que Tofoni entregará las pruebas que tenga sobre estos movimientos registrados en un discovery realizado por la Justicia de los Estados Unidos y en esos documentos oficiales aparece TourProdEnter de Faroni enviándole unos 4 millones de dólares, en distintos giros.
Las empresas de Saracco sirvieron, por lo menos, para cobrar contratos de la AFA en el exterior a fin de eludir el cepo cambiario de los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Y en tribunales, circula de versión de que Saracco habría hecho, también, movimientos financieros locales pero hasta ahora no se pudieron comprobar.
Un ejemplo, ODEOMA GESTION S.L, una de las firmas de Saracco, primero firmó tres contratos con la AFA por una suma de 1.800.000 dólares cada uno. El primero es de 2018 y es un contrato de representación en el exterior por el “fútbol virtual”. Además, una de las primeras ofertas a la entidad madre del fútbol argentino para la aplicación del Video Assistant Referee (VAR) provino de Odeoma.
De todas formas, en el boletín 6.089 de la AFA, se informó que Malte SRL fue contratada de forma directa en 2022 para la implementación del sistema del VAR, obra por la que le pagaron 550 mil dólares.
