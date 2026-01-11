Javier Milei descartó que haya riesgo de un default

El presidente Javier Milei defendió el reciente movimiento financiero del Banco Central (BCRA), que canceló parte del swap vigente con el Tesoro de los Estados Unidos mediante la toma de un nuevo préstamo internacional, y rechazó las críticas que advertían sobre un eventual incumplimiento de pagos.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que los pronósticos de default resultaron equivocados y sostuvo que la refinanciación de vencimientos forma parte de una práctica habitual en economías consideradas solventes. “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, escribió Milei en su cuenta de X.

El Presidente acompañó su publicación con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien señaló que la deuda pública no se cancela íntegramente en los países con acceso al crédito, sino que se refinancia de manera continua, siempre que se cumplan los pagos de intereses y se mantenga la solvencia fiscal.

Cambio de acreedor

El balance del BCRA correspondiente a la última semana de diciembre registró una operación por USD 2.500 millones. Esos fondos fueron utilizados para cancelar el tramo ejecutado del swap por USD 20.000 millones que el Gobierno había acordado con Estados Unidos antes de las elecciones legislativas.

Para efectuar el pago sin afectar las reservas internacionales, el Banco Central tomó un crédito por un monto equivalente con un organismo internacional. Aunque la autoridad monetaria no confirmó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con que se trataría de un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Según explicó el Gobierno, la operación permitió cambiar el acreedor y extender los plazos de vencimiento, sin incrementar el nivel total de endeudamiento.

Desde el oficialismo sostienen que, en un contexto de superávit fiscal, la refinanciación no implica un aumento del stock de deuda. “Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, afirmó Rallo en el material difundido por el Presidente. Bajo esta lógica, el peso de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB) continuaría reduciéndose.

En la Casa Rosada interpretan la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento como una señal de confianza del mercado en el programa económico. Fuentes del Banco Central evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o los plazos del crédito.

El Ejecutivo destacó además que esta operación se suma a cancelaciones previas de deuda con el BIS realizadas a comienzos de 2024, lo que, según su evaluación, refleja una mejora gradual en la solvencia financiera del Estado argentino.