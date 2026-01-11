Javier Milei descartó que haya riesgo de un default

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei defendió el reciente movimiento financiero del Banco Central (BCRA), que canceló parte del swap vigente con el Tesoro de los Estados Unidos mediante la toma de un nuevo préstamo internacional, y rechazó las críticas que advertían sobre un eventual incumplimiento de pagos.
A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que los pronósticos de default resultaron equivocados y sostuvo que la refinanciación de vencimientos forma parte de una práctica habitual en economías consideradas solventes. “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, escribió Milei en su cuenta de X.
El Presidente acompañó su publicación con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien señaló que la deuda pública no se cancela íntegramente en los países con acceso al crédito, sino que se refinancia de manera continua, siempre que se cumplan los pagos de intereses y se mantenga la solvencia fiscal.
El balance del BCRA correspondiente a la última semana de diciembre registró una operación por USD 2.500 millones. Esos fondos fueron utilizados para cancelar el tramo ejecutado del swap por USD 20.000 millones que el Gobierno había acordado con Estados Unidos antes de las elecciones legislativas.
Para efectuar el pago sin afectar las reservas internacionales, el Banco Central tomó un crédito por un monto equivalente con un organismo internacional. Aunque la autoridad monetaria no confirmó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con que se trataría de un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.
Según explicó el Gobierno, la operación permitió cambiar el acreedor y extender los plazos de vencimiento, sin incrementar el nivel total de endeudamiento.
LE PUEDE INTERESAR
El supuesto mensaje de Maduro desde la cárcel
LE PUEDE INTERESAR
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Desde el oficialismo sostienen que, en un contexto de superávit fiscal, la refinanciación no implica un aumento del stock de deuda. “Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, afirmó Rallo en el material difundido por el Presidente. Bajo esta lógica, el peso de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB) continuaría reduciéndose.
En la Casa Rosada interpretan la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento como una señal de confianza del mercado en el programa económico. Fuentes del Banco Central evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o los plazos del crédito.
El Ejecutivo destacó además que esta operación se suma a cancelaciones previas de deuda con el BIS realizadas a comienzos de 2024, lo que, según su evaluación, refleja una mejora gradual en la solvencia financiera del Estado argentino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí