Política y Economía |El miércoles

Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones

El Gobierno enfrenta un riguroso calendario de refinanciaciones y erogaciones para mantener la macro en paz

Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones

El ministro Luis Caputo busca despejar vencimientos / WEB

11 de Enero de 2026 | 02:33
Edición impresa

El Ministerio de Economía tiene que enfrentar el próximo 16 de enero un fuerte vencimiento de unos $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Frente a ese desafío, buscará refinanciar esa deuda a través de un llamado a licitación previsto para el miércoles 14.

El gobierno nacional anunció la apertura de una la licitación de deuda en pesos el próximo miércoles a fin de estirar el vencimiento de una letra atada a la evolución del dólar que expiraba el 16 de enero hasta el viernes 30. De esta manera, el equipo económico busca despejar incertidumbre respecto al refinanciamiento de los instrumentos que están vinculados a las oscilaciones del tipo de cambio oficial mayorista.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se trata de obligaciones en concepto de la Letra Capitalizable M16E6 por $5 billones y la S16E6 por $14,3 billones. Se estima que la mitad de ese dinero estaría en manos de agencias del propio Estado.

En efecto, a mediados de mes vencen unos $6,073 billones de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense y con cupón cero. La idea de Economía es poder refinanciar parte de esos pesos mediante una subasta, pero el Gobierno esta semana pudo pasar para fin de mes unos $3,4 billones en una operación de canje corto.

La Secretaría de Finanzas publicará el lunes 12 el menú de letras y títulos con el cual tratar de renovar la deuda. Esto se da en el marco de una sostenida política monetaria restrictiva, aplicada con el objetivo de bajar la inflación.

En el mercado se plantea que debido al cambio en la forma de actualización de las bandas cambiarias se espera que niveles de inflación por encima del 2% mensual se mantengan por un tiempo mas.

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados

La infraestructura del país en colapso

Mientras tanto, el BCRA ha comenzado tímidamente a comprar reservas, lo cual implica volcar oferta de moneda al mercado. Si bien estacionalmente en enero puede haber algo de incremento de demanda de divisas, la autoridad monetaria debe mantener la cautela.

El calendario de vencimientos

Mientras se define la forma de afrontar los pagos de deuda en dólares previstos para el viernes que viene, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta otro reto: el calendario de vencimientos de deuda en pesos. En los dos primeros meses del próximo año, el Estado nacional debe cubrir obligaciones en moneda local superiores a $70 billones, en un contexto donde las disponibilidades del Tesoro en moneda local resultan limitadas.

El interrogante radica en si el equipo económico, a través del mecanismo de refinanciación, conseguirá mantener la estabilidad de las tasas, objetivo clave para impulsar la actividad productiva. Aunque en septiembre se evitó la recesión técnica, en octubre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída del 0,4%, y los datos preliminares de noviembre no anticipan una mejora.

En la primera semana completa de la nueva fase del esquema de bandas cambiarias, el Banco Central (BCRA) compró U$S218 millones y logró que las reservas suban en los últimos siete días, a pesar de los pagos de deuda por U$S4.200 millones que enfrentaba el Tesoro.

Si bien la entidad había anticipado que su intervención representaría el 5% del volumen negociado diariamente, algunos días la participación oficial estuvo por encima de ese rango. Desde el organismo aclararon que ese porcentaje funciona más como una referencia que como un límite.

Por el contrario, destacaron que las compras fueron inteligentes y bien calibradas, de modo tal que no impulsaron el precio del dólar hacia arriba. Por el contrario, el día en el que más divisas captó el BCRA -el martes, con US$83 millones- el tipo de cambio bajó.

 

+ Comentarios

