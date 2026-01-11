Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
VIDEO. Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
En la fábrica Sancor abandonada: "youtubers exploradores" terminaron fracturados en La Plata
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Tras la lluvia, vuelve el calor a La Plata y se hará sentir por varios días
La Plata: volcaron en un VW Fox robado y se tomaron el 275 para intentar fugarse
En Provincia, carreteras troncales: cuáles son las rutas nacionales que concesionarán para privatizarlas
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Robo a Nicolás Wiñazki: detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista
Caso AFA: citarán a empleados de una quinta en Pilar como testigos por presuntos testaferros
Maxi López volvió a Argentina: "Creo que extrañé mucho a mi país"
El policía de La Plata baleado por un compañero presentó mejoras pero hubo complicaciones en su salud
Alerta en la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada
“Amarre con semen, embarazo y plata”: filtran el chat de More Rial con una bruja desde la cárcel
Tren Roca a La Plata: obras programadas suspendidas por el temporal y el servicio funciona con normalidad
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Un ciclón extratropical azota Uruguay: el mensaje de Yamandú Orsi y lo que dejó el temporal
“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años
Cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno enfrenta un riguroso calendario de refinanciaciones y erogaciones para mantener la macro en paz
El Ministerio de Economía tiene que enfrentar el próximo 16 de enero un fuerte vencimiento de unos $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Frente a ese desafío, buscará refinanciar esa deuda a través de un llamado a licitación previsto para el miércoles 14.
El gobierno nacional anunció la apertura de una la licitación de deuda en pesos el próximo miércoles a fin de estirar el vencimiento de una letra atada a la evolución del dólar que expiraba el 16 de enero hasta el viernes 30. De esta manera, el equipo económico busca despejar incertidumbre respecto al refinanciamiento de los instrumentos que están vinculados a las oscilaciones del tipo de cambio oficial mayorista.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se trata de obligaciones en concepto de la Letra Capitalizable M16E6 por $5 billones y la S16E6 por $14,3 billones. Se estima que la mitad de ese dinero estaría en manos de agencias del propio Estado.
En efecto, a mediados de mes vencen unos $6,073 billones de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense y con cupón cero. La idea de Economía es poder refinanciar parte de esos pesos mediante una subasta, pero el Gobierno esta semana pudo pasar para fin de mes unos $3,4 billones en una operación de canje corto.
La Secretaría de Finanzas publicará el lunes 12 el menú de letras y títulos con el cual tratar de renovar la deuda. Esto se da en el marco de una sostenida política monetaria restrictiva, aplicada con el objetivo de bajar la inflación.
En el mercado se plantea que debido al cambio en la forma de actualización de las bandas cambiarias se espera que niveles de inflación por encima del 2% mensual se mantengan por un tiempo mas.
LE PUEDE INTERESAR
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
LE PUEDE INTERESAR
La infraestructura del país en colapso
Mientras tanto, el BCRA ha comenzado tímidamente a comprar reservas, lo cual implica volcar oferta de moneda al mercado. Si bien estacionalmente en enero puede haber algo de incremento de demanda de divisas, la autoridad monetaria debe mantener la cautela.
Mientras se define la forma de afrontar los pagos de deuda en dólares previstos para el viernes que viene, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta otro reto: el calendario de vencimientos de deuda en pesos. En los dos primeros meses del próximo año, el Estado nacional debe cubrir obligaciones en moneda local superiores a $70 billones, en un contexto donde las disponibilidades del Tesoro en moneda local resultan limitadas.
El interrogante radica en si el equipo económico, a través del mecanismo de refinanciación, conseguirá mantener la estabilidad de las tasas, objetivo clave para impulsar la actividad productiva. Aunque en septiembre se evitó la recesión técnica, en octubre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída del 0,4%, y los datos preliminares de noviembre no anticipan una mejora.
En la primera semana completa de la nueva fase del esquema de bandas cambiarias, el Banco Central (BCRA) compró U$S218 millones y logró que las reservas suban en los últimos siete días, a pesar de los pagos de deuda por U$S4.200 millones que enfrentaba el Tesoro.
Si bien la entidad había anticipado que su intervención representaría el 5% del volumen negociado diariamente, algunos días la participación oficial estuvo por encima de ese rango. Desde el organismo aclararon que ese porcentaje funciona más como una referencia que como un límite.
Por el contrario, destacaron que las compras fueron inteligentes y bien calibradas, de modo tal que no impulsaron el precio del dólar hacia arriba. Por el contrario, el día en el que más divisas captó el BCRA -el martes, con US$83 millones- el tipo de cambio bajó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí