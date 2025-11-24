Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Deportes

Brenda Bianchi, esposa de Eduardo Domínguez, criticó duramente a Ariel Holan tras el cruce entre Estudiantes y Rosario Central

Además de Holan, otro que criticó el pasillo de Estudiantes fue el exfutbolista Oscar Ruggeri

Brenda Bianchi, esposa de Eduardo Domínguez, criticó duramente a Ariel Holan tras el cruce entre Estudiantes y Rosario Central
24 de Noviembre de 2025 | 17:24

Escuchar esta nota

El clima en el fútbol argentino sigue caliente después de la polémica jornada del domingo en Rosario, cuando el cruce entre Estudiantes y Rosario Central dejó una larga lista de episodios: el pasillo de espaldas del plantel platense al campeón de la tabla anual, la eliminación del Pincha, el expediente que abrió el Tribunal de Disciplina y las declaraciones de Ariel Holan, que cuestionó públicamente el accionar de los jugadores rivales.

Ahora llegó la réplica del otro lado, aunque no desde el plantel canalla, sino desde alguien muy cercano al cuerpo técnico: Brenda Bianchi, pareja de Eduardo Domínguez e hija de Carlos Bianchi. A través de una historia de Instagram, lanzó un mensaje directo contra el DT de Estudiantes.

“Yo me siento representada por este plantel. Vergüenza le tendría que dar entrar a una oficina y salir con una copa. Llámese a silencio… ‘Sr. Profesor’”, escribió, en clara alusión a Holan.

Qué había dicho Holan

Tras la derrota, el entrenador del Pincha había criticado con dureza el comportamiento del plantel rosarino en la previa del partido: “Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos lo tienen que resolver los directivos. Para mí fue una falta de respeto lo que hicieron, y lo tomo como tal. Nosotros no pedimos nada, esto fue una decisión del Comité Ejecutivo de la AFA, al cual agradezco la distinción hacia Rosario Central".

Además, Holan remarcó que, en su caso, no hubiese permitido esa actitud en su plantel: “A mis jugadores no se lo hubiera permitido. No me gustó, no lo merecíamos. Ni nosotros ni Rosario Central, porque trabajaron mucho para lograr ese torneo".

