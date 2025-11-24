VIDEO. Gimnasia vs Unión: los goles

A los 18 minutos, el Lobo gritó bien fuerte en la noche santafesina. Gran centro de Alejandro Piedrahita desde la izquierda, fallido corte del arquero Tagliamonte y aparición eficaz de Manuel Panaro para tocar al gol con el arco libre.

A los 23 minutos, Gimnasia metió otro impacto de notable importancia. Tiro de esquina desde la izquierda de Nicolás Barros Schelotto, buen cabezazo de Enzo Martínez y pésima reacción de Tagliamonte para que el visitante saque una diferencia soñada.

A los 8 minutos fue Cristian Tarragona el que consiguió darle esperanza al local y lo hizo convirtiendo un golazo de chilena. Con la pelota en el área, cerca del borde del área chica, ensayó una pirueta perfecta, conectó el balón bien arriba y lo incrustó debajo del travesaño de Insfrán.