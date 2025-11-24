Oasis confirmó qué pasará con su futuro tras cerrar su gira en Latinoamérica: "Desde Gallagher Hill al Río de La Plata"

El sueño se hizo realidad y se desvaneció en el aire: la gira de Oasis, después de 16 años, llegó a su fin en Latinoamérica. Tras su paso por Argentina y Chile, concluyeron en Brasil y confirmaron qué pasará con su futuro.

En esta oportunidad, no solo los hermanos Gallagher estuvieron en el foco de la atención luego de una pelea que los distanció por más de 15 años. Los hijos de Noel y Liam, junto a sus parejas y amigos, los acompañaron y fueron tan protagonistas como ellos para los fans.

Con el fin de la gira de Oasis Live 2025, los seguidores de la banda británica confían en otro regreso aunque, todo parece indicar, deberán esperar un tiempo.

El futuro de Oasis

En una publicación en sus redes sociales, los Gallagher comenzaron: “Y así sucedió. «La fuerza cultural pop más dañina de la historia británica reciente» se abrió paso en los corazones y las mentes de una nueva generación”.

“Desde Gallagher Hill hasta el Río de la Plata, desde Croke Park a orillas del Canal Real hasta la Ciudad de los Ángeles, el amor, la alegría, las lágrimas y la euforia jamás serán olvidados. Ahora habrá una pausa para un período de reflexión”, concluyeron, dejando la puerta abierta a un nuevo reencuentro que no será inmediato.

“And so it came to pass.



Por su parte, Liam Gallagher acudió a sus perfiles oficiales para agregar al comunicado oficial: “A todos los fans de Oasis de todo el mundo, jóvenes de mediana edad y viejos como la mierda, gracias desde el fondo de mi corazón, absolutamente lo lamiste hasta el ras, eternamente agradecido por tu energía y tus vibras bíblicas. Sin ti era sólo una buena banda, contigo es la mejor banda del maldito planeta”.