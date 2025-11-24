Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el estado de las calles

Vecinos de una zona de City Bell denuncian que es "imposible" transitar por el mal estado de las calles y que la situación se agrava los días de lluvia.

Se trata de la calle 160 desde 467 hasta 446, donde según aseguran "es imposible transitar por la cantidad de pozos y desniveles que presenta", mientras que "los días de lluvia la situación empeora aún más porque el barro hace intransitable la zona y los autos suelen quedar encajados". "Somos una zona totalmente olvidada", aseguran.

Los días de lluvia la alternativa es circular por 450 desde 154 hasta 160 que "si bien está asfaltada, también está llena de pozos que cada vez se hacen más grandes, lo que vuelve igualmente imposible transitar por allí".

"Además, estamos cansados de lo dejada que está la zona: ni siquiera cortan el pasto, lo que agrava todavía más el abandono general del barrio. Solicitamos por favor que se tomen medidas urgentes para mejorar la circulación, la seguridad y el mantenimiento de la zona", agregaron.