VIDEO. Así un auto atropelló a un caballo y el jinete terminó con la cadera rota: buscan al conductor

Un terrible hecho ocurrió en las calles de nuestra región y tuvo graves consecuencias para la víctima. Según denunció Diego Hernán Clavijo, fue atropellado por un auto cuando iba a caballo por 121 y 67, un accidente que le costó la fractura de cadera. Y todo quedó filmado.
En diálogo con EL DIA sostuvo que el atropello tuvo lugar el pasado 27 de octubre, cerca de las 19, y que recién ahora consiguió las imágenes de las cámaras de seguridad. Es que sostiene que el conductor del vehículo apenas se bajó para ver cómo estaba y luego de que fue atendido por la ambulancia del Same, que llegó de inmediato y lo trasladó al Hospital San Martín, "se fue sin dejar ningún dato".
Es por eso que ahora lo busca intensamente y aportó las imágenes del tremendo accidente. "Este señor me chocó cuando yo cruzaba a caballo ocasionándome una fractura de cadera y se fue sin dejar ningún dato", comenzó diciendo Clavijo, quien agregó: "Si alguien sabe de dónde es o tomó por casualidad el número de patente se lo voy a agradecer".
Además contó que el acusado "frenó y se quedó pero sin acercarse y en cuanto me llevó la ambulancia se fue". Recordó también que "la policía no vino y no le pasó los datos a nadie. Ni siquiera me preguntó nada a mí".
Cabe destacar que por la fuerte caída a la víctima la operaron de la cadera. "Me pusieron varios tornillos", dijo.
