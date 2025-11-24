Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Deportes

Javier Milei habló de Estudiantes en medio de la polémica con AFA

Javier Milei habló de Estudiantes en medio de la polémica con AFA
24 de Noviembre de 2025 | 20:20

Escuchar esta nota

Javier Milei se hizo eco de la polémica entre Estudiantes y la AFA por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central en octavos de final del Torneo Clausura. El mandatario libertario manifestó su apoyo al club pincharrata.

En medio de la investigación iniciada por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra el club y sus jugadores, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para sentar una postura en favor del “Pincha”.

Desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes, acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió.

La frase alude directamente a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador que marcó una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como “La Escuela de Estudiantes”.

El gesto del Presidente es un respaldo público al club en un momento sensible, justo cuando la AFA evalúa aplicar sanciones a la dirigencia y a los futbolistas de Estudiantes por incumplir el protocolo de reconocimiento al “Campeón de Liga 2025” (título obtenido por Central a través de la tabla anual).

 

