Javier Milei habló de Estudiantes en medio de la polémica con AFA

Javier Milei se hizo eco de la polémica entre Estudiantes y la AFA por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central en octavos de final del Torneo Clausura. El mandatario libertario manifestó su apoyo al club pincharrata.
En medio de la investigación iniciada por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra el club y sus jugadores, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para sentar una postura en favor del “Pincha”.
Desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes, acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió.
La frase alude directamente a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador que marcó una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como “La Escuela de Estudiantes”.
El gesto del Presidente es un respaldo público al club en un momento sensible, justo cuando la AFA evalúa aplicar sanciones a la dirigencia y a los futbolistas de Estudiantes por incumplir el protocolo de reconocimiento al “Campeón de Liga 2025” (título obtenido por Central a través de la tabla anual).
Honor a la Escuela de Don Osvaldo.— Javier Milei (@JMilei) November 24, 2025
Fin. pic.twitter.com/XoXS4o7o6h
