¿Una red de explotación sexual detrás de la policía tiktoker? Buscan pistas y conexiones

Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
La acusada es Nicole V., que fue suspendida de sus funciones por la producción y viralización de videos de contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme oficial de la Policía de CABA
Una posible red de explotación sexual investiga la Justicia en torno a la causa donde la policía Nicole V. resultó suspendida de sus funciones por la producción y viralización de videos de contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad.
El abogado Rodrigo Tripolone denunció en el Juzgado Federal de Tres de Febrero la posible comisión de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo, en el marco de actividades realizadas y difundidas mediante redes sociales.
El letrado destaca que detrás de los videos habría aparentado “una estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual protagonizado por múltiples mujeres, una de ellas vistiendo uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Al ser consultado sobre cuáles son los indicios que podrían estar ligados a la explotación sexual, Tripolone explicó que existe un producción organizada de contenido sexual, la participación de múltiples mujeres en entornos privados (generando material monetizado, de las cuales no se puede advertir si son argentinas, extranjeras o menores de edad), el uso del uniforme policial (lo cual puede funcionar como herramienta de captación, facilitación de encuentros o producciones y legitimación aparente ante terceros) y el entramado de cuentas actuando conjuntamente.
Ante este escenario, solicitó que se adopten medidas urgentes de preservación de prueba digital, identificación de las personas intervinientes e intervención de organismos especializados.
Entre las medidas se encuentra ordenar a Instagram, TikTok y plataformas vinculadas la preservación inmediata de todo el contenido de las cuentas mencionadas, así como también requerir datos de registro, IP, correos y teléfonos asociados.
Se suma a un oficio urgente a la Policía de la Ciudad, allanamientos e intervenciones telefónicas, pericias informáticas, identificar a todas las mujeres que participan de los videos y dar intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Para el abogado, la policía suspendida, y que llevaba más de tres años en la fuerza, es la captadora en esta organización y que, pese a la viralización del caso y la medida tomada por las autoridades, continúa generando contenido.
Es que, después del hecho, se dieron a conocer en otras redes sociales donde la acusada continúa viralizando contenido de esta índole con otros perfiles, donde también utiliza el uniforme, y hasta expone enlaces externos dirigidos a páginas de monetización.
Por el momento Nicole V. solo fue puesta a disponibilidad debido a que su conducta “afecta el prestigio institucional” y que el uso del uniforme viola la Ley 5688 de Seguridad Pública.
A su vez, la policía y otra joven, que no pertenece a la fuerza de seguridad, tienen otra denuncia por el delito de usurpación de títulos y honores, motorizada por la propia fuerza porteña. “Dicha conducta irregular e indecorosa del oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”, destaca el parte policial.
En ese momento, se realizó el sumario desde Asuntos Internos a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que evaluará si corresponde la exoneración o la aplicación de una sanción de menor cuantía.
Para las autoridades, la cosificación de la mujer policía “afecta el normal desenvolvimiento de quienes portan el uniforme, ya que no van a ser tomadas en serio y el blanco de burlas cuando acudan a los eventos”.
