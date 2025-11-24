Tres motociclistas muertos en 24 horas: el trágico final del joven que chocó en pleno centro de La Plata
Este lunes murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui, a los 84 años. Fue un histórico dirigente del peronismo y jefe comunal en la localidad bonaerense seis veces.
Su primera gestión comenzó en 1987 y se extendió hasta 1994, año en el que se convirtió en ministro de Salud bonaerense. Entre 2003 y 2010 tuvo su segunda etapa en la intendencia de Berazategui para ceder su lugar a su hijo, Patricio Mussi, que ejerció hasta 2019.
Ese año, Juan José Mussi comenzó su última gestión, habiendo sido reelecto en 2023. Los mensajes de solidaridad de los dirigentes argentinos no tardaron en llegar.
El intendente Julio Alak escribió: “Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria. Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana”.
Mientras que Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para manifestar: “Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”.
Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025
