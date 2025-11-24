Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron

Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
24 de Noviembre de 2025 | 11:08

Escuchar esta nota

Todo Gimnasia tiene la cabeza puesta en el partido de esta noche ante Unión, donde desde las 22 el equipo de Fernando Zaniratto se juega en Santa Fe el pase a los cuartos de final del torneo Clausura. Pero de reojo miran las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la sede de 4 entre 51 y 53.

En las últimas horas se confirmó la oficialización de las 4 listas que buscarán la presidencia que dejará Mariano Cowen, encabezadas por Carlos Alberto Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Diego Julián Patiño Chaumeil (Unir a Gimnasia) y Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos).

Estos son todos los nombres que componen las listas que competirán por ser gobierno en el Lobo:

Usina Tripera 

Presidente: Carlos Alberto Anacleto

Vicepresidente 1º: Guillermo Ezequiel Ibañez

Vicepresidente 2º: Ricardo Blas Casal

Vicepresidente: 3º Josefina Paz Gaskin

1º Vocal Titular: Ramiro Agustín Geneyro

2º Vocal Titular: Pablo Ezequiel Storino

3º Vocal Titular: Alberto Marcelo Altuve

4º Vocal Titular: Jorge Manuel Chambó

5º Vocal Titular: Ignacio De Nicola       

6º Vocal Titular: Melina Andrea Mallamace

7º Vocal Titular: Roberto Mariano Martini

8º Vocal Titular: Mariano San Martín

9º Vocal Titular: Sergio Raul Lamoglie

10º Vocal Titular: Nahuel Nicolás Conti

11º Vocal Titular: Oscar Rogelio Fernandez Vilar

12º Vocal Titular: Martín Miranda       

13º Vocal Titular: Eduardo Julian Achilli Lucas

1º Vocal Suplente: Javier Stazzone      

2º Vocal Suplente: Miguel Angel Dueñas Bietti

3º Vocal Suplente: Jose Luis Ortiz        

4º Vocal Suplente: Carlos Gastón Ochoa

5º Vocal Suplente: Federico Zingoni

6º Vocal Suplente: Juan Ignacio Anacleto

7º Vocal Suplente: German Jorge Bruno

1º Revisor de Cuentas Titular: Adrian Lambolla

2º Revisor de Cuentas Titular: Martin José Napolitano

3º Revisor de Cuentas Titular: Hernán Roberto Vicente

1º Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Mariano Tagliaferro

2º Revisor de Cuentas Suplente: Laura Evelina Durso

1º Jurado de Honor Titular: Leandro Martín Rubio

2º Jurado de Honor Titular: Daniel Fernando Galli

3º Jurado de Honor Titular: Nora Alejandra Duymovich

4º Jurado de Honor Titular: Carlos Arturo Altuve

5º Jurado de Honor Titular: Gabriel Ernesto Simiele

1º Jurado de Honor Suplente: Gabriel Adrián Azzurro

2º Jurado de Honor Suplente: Ignacio Formigo

Unir a Gimnasia

Presidente: Diego Julián Patiño Chaumeil

Vicepresidente 1:  Juan Ignacio Larraza

Vicepresidente 2: Gastón Di Bella

Vicepresidente: 3º: Sebastián Gubia

1º Vocal Titular: Alejandro Castellanos 

2º Vocal Titular: Rafael Gamarra

3º Vocal Titular: María Belén Bartoli

4º Vocal Titular: Juan Pablo Di Maio

5º Vocal Titular: Diego Gabriel Piancazzo       

6º Vocal Titular: Rocío Anabella 
Bartoli

7º Vocal Titular: Marcelo José Escalada

8º Vocal Titular: María Victoria Mc Coubrey

9º Vocal Titular: Esteban Caballero 

10º Vocal Titular: Juan Matías Tomás 

11º Vocal Titular: Alejandro Gabriel Astorgano

12º Vocal Titular: Eugenia López Puchulu    

13º Vocal Titular: Damián Mosetto

1º Vocal Suplente: Osvaldo Sebastián Petricca

2º Vocal Suplente: Mariano Zorzoli

3º Vocal Suplente: Leandro Soncini

4º Vocal Suplente: Francisco Tomás Verdugo

5º Vocal Suplente: Javier Hernán Garcia

6º Vocal Suplente: Sergio Hernán Sánchez 

7º Vocal Suplente: Alfredo Eugenio Polverelli

1º Revisor de Cuentas Titular: Diego Rodríguez 

2º Revisor de Cuentas Titular: Jusn Pablo Odera

3º Revisor de Cuentas Titular: Mariano González Refojo

1º Revisor de Cuentas Suplente: Henry Stegmayer

2º Revisor de Cuentas Suplente: Pablo Furlán

1º Jurado de Honor Titular: Aníbal Vicente

2º Jurado de Honor Titular: Jorge Patricio Jones

3º Jurado de Honor Titular: Jorge Gago

4º Jurado de Honor Titular: Néstor Hugo Morelli

5º Jurado de Honor Titular: Graciel Delmar

1º Jurado de Honor Suplente: Germán Andrés Mozzilli

2º Jurado de Honor Suplente: Martín Gerardo Bertolot

Arriba Gimnasia

Presidente: Daniel Onofri 

Vicepresidente 1º: Manuel Mansanta

Vicepresidente 2º: Emelina Molinari

Vicepresidente: 3º Fabricio Gliemmo

1º Vocal Titular: Silvina Bayo

2º Vocal Titular: Damián Marinoni

3º Vocal Titular: Rodrigo Ventura

4º Vocal Titular: Lucas Langoni

5º Vocal Titular: Juan Carlos Basílico       

6º Vocal Titular: Franco Mella

7º Vocal Titular: Ernesto Cavigioni

8º Vocal Titular: Federico Wenger

9º Vocal Titular: Juan P. Casamiquela 

10º Vocal Titular: Valentín Armelino

11º Vocal Titular: Pamela Barrios 

12º Vocal Titular: Rafael Di Francesco     

13º Vocal Titular: Oscar Blanco

1º Vocal Suplente: Reynaldo Onofri

2º Vocal Suplente: Santiago López Akimenco

3º Vocal Suplente: Augusto Caviglioni        

4º Vocal Suplente: Julio Morel

5º Vocal Suplente: Juan Cruz Díaz

6º Vocal Suplente: Juan Pablo Turi

7º Vocal Suplente: Gastón Gómez

1º Revisor de Cuentas Titular: Facundo Botto

2º Revisor de Cuentas Titular: Angel Pietrosimone

3º Revisor de Cuentas Titular: Miguel Ángel Parisi

1º Revisor de Cuentas Suplente: Alejandro Loudet

2º Revisor de Cuentas Suplente: José Luis Valenti

1º Jurado de Honor Titular: Daniel Figari

2º Jurado de Honor Titular: Norberto Sannafranco

3º Jurado de Honor Titular: José Luis Mainetti

4º Jurado de Honor Titular: Santiago Dalto

5º Jurado de Honor Titular: Alberto Alba

1º Jurado de Honor Suplente: Germán Casamiquela

2º Jurado de Honor Suplente: Rodolfo Rocca

Gimnasia Somos Todos

Presidente: Edgardo Medina

Vicepresidente 1°: Javier Novarini 

Vicepresidente 2°: Luis Ignacio Rey

Vicepresidente 3°: Marcelo Gabriel San Pablo

1° Vocal Titular: Sandra Testa

2° Vocal Titular: Luis Fernando Ghizzoni 

3° Vocal Titular: Pablo Ariel Koller 

4° Vocal Titular: Agustina Pisoni Enrique

5° Vocal Titular: Martín Ariel Abbate

6° Vocal Titular: Verónica Martina Chaparro

7° Vocal Titular: Simón Pedro Bravo

8° Vocal Titular: Guillermo Ezequiel Roldán

9° Vocal Titular: Sebastián Daniel Praderio

10° Vocal Titular: Roxana Laura Bertini

11° Vocal Titular: Sergio Matías Broglio 

12° Vocal Titular: Isaac Eduardo Bilbao

13° Vocal Titular: Lautaro Pra

1° Vocal Suplente: Leandro Ariel Praderio

2° Vocal Suplente: Ornella Giannina Occhipinti

3° Vocal Suplente: Luana Díaz

4° Vocal Suplente: Karen Yamila Gialleonardo

5° Vocal Suplente: Honorio Fabián Cesar Sánchez

6° Vocal Suplente: Estéfano Doricelli 

7° Vocal Suplente: María Emilia Formigo 

1° Revisor de Cuentas Titular: Pablo Miguel Novarini

2° Revisor de Cuentas Titular: 
Sergio Fernando Cañas

3° Revisor de Cuentas Titular: Susana Haydee Luján

1° Revisor de Cuentas Suplente: 
Facundo Adrián Díaz

2° Revisor de Cuentas Suplente: 
Amorina Sol Insúa

1° Jurado de Honor Titular: 
Gonzalo Ezequiel Aguirre

2° Jurado de Honor Titular: 
Carlos Kaufmann

3° Jurado de Honor Titular: 
Sergio Occhipinti

4° Jurado de Honor Titular: 
Mario Sebastián Testori

5° Jurado de Honor Titular: Leandro Esteban De La Orden

1° Jurado de Honor Suplente
Alan Guillermo Koller

2° Jurado de Honor Suplente: 
Alberto Aníbal Pra Gaggero

 

 

