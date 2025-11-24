Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron

Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Todo Gimnasia tiene la cabeza puesta en el partido de esta noche ante Unión, donde desde las 22 el equipo de Fernando Zaniratto se juega en Santa Fe el pase a los cuartos de final del torneo Clausura. Pero de reojo miran las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la sede de 4 entre 51 y 53.
En las últimas horas se confirmó la oficialización de las 4 listas que buscarán la presidencia que dejará Mariano Cowen, encabezadas por Carlos Alberto Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Diego Julián Patiño Chaumeil (Unir a Gimnasia) y Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos).
Estos son todos los nombres que componen las listas que competirán por ser gobierno en el Lobo:
Presidente: Carlos Alberto Anacleto
Vicepresidente 1º: Guillermo Ezequiel Ibañez
Vicepresidente 2º: Ricardo Blas Casal
Vicepresidente: 3º Josefina Paz Gaskin
1º Vocal Titular: Ramiro Agustín Geneyro
2º Vocal Titular: Pablo Ezequiel Storino
3º Vocal Titular: Alberto Marcelo Altuve
4º Vocal Titular: Jorge Manuel Chambó
5º Vocal Titular: Ignacio De Nicola
6º Vocal Titular: Melina Andrea Mallamace
7º Vocal Titular: Roberto Mariano Martini
8º Vocal Titular: Mariano San Martín
9º Vocal Titular: Sergio Raul Lamoglie
10º Vocal Titular: Nahuel Nicolás Conti
11º Vocal Titular: Oscar Rogelio Fernandez Vilar
12º Vocal Titular: Martín Miranda
13º Vocal Titular: Eduardo Julian Achilli Lucas
1º Vocal Suplente: Javier Stazzone
2º Vocal Suplente: Miguel Angel Dueñas Bietti
3º Vocal Suplente: Jose Luis Ortiz
4º Vocal Suplente: Carlos Gastón Ochoa
5º Vocal Suplente: Federico Zingoni
6º Vocal Suplente: Juan Ignacio Anacleto
7º Vocal Suplente: German Jorge Bruno
1º Revisor de Cuentas Titular: Adrian Lambolla
2º Revisor de Cuentas Titular: Martin José Napolitano
3º Revisor de Cuentas Titular: Hernán Roberto Vicente
1º Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Mariano Tagliaferro
2º Revisor de Cuentas Suplente: Laura Evelina Durso
1º Jurado de Honor Titular: Leandro Martín Rubio
2º Jurado de Honor Titular: Daniel Fernando Galli
3º Jurado de Honor Titular: Nora Alejandra Duymovich
4º Jurado de Honor Titular: Carlos Arturo Altuve
5º Jurado de Honor Titular: Gabriel Ernesto Simiele
1º Jurado de Honor Suplente: Gabriel Adrián Azzurro
2º Jurado de Honor Suplente: Ignacio Formigo
Presidente: Diego Julián Patiño Chaumeil
Vicepresidente 1: Juan Ignacio Larraza
Vicepresidente 2: Gastón Di Bella
Vicepresidente: 3º: Sebastián Gubia
1º Vocal Titular: Alejandro Castellanos
2º Vocal Titular: Rafael Gamarra
3º Vocal Titular: María Belén Bartoli
4º Vocal Titular: Juan Pablo Di Maio
5º Vocal Titular: Diego Gabriel Piancazzo
6º Vocal Titular: Rocío Anabella
Bartoli
7º Vocal Titular: Marcelo José Escalada
8º Vocal Titular: María Victoria Mc Coubrey
9º Vocal Titular: Esteban Caballero
10º Vocal Titular: Juan Matías Tomás
11º Vocal Titular: Alejandro Gabriel Astorgano
12º Vocal Titular: Eugenia López Puchulu
13º Vocal Titular: Damián Mosetto
1º Vocal Suplente: Osvaldo Sebastián Petricca
2º Vocal Suplente: Mariano Zorzoli
3º Vocal Suplente: Leandro Soncini
4º Vocal Suplente: Francisco Tomás Verdugo
5º Vocal Suplente: Javier Hernán Garcia
6º Vocal Suplente: Sergio Hernán Sánchez
7º Vocal Suplente: Alfredo Eugenio Polverelli
1º Revisor de Cuentas Titular: Diego Rodríguez
2º Revisor de Cuentas Titular: Jusn Pablo Odera
3º Revisor de Cuentas Titular: Mariano González Refojo
1º Revisor de Cuentas Suplente: Henry Stegmayer
2º Revisor de Cuentas Suplente: Pablo Furlán
1º Jurado de Honor Titular: Aníbal Vicente
2º Jurado de Honor Titular: Jorge Patricio Jones
3º Jurado de Honor Titular: Jorge Gago
4º Jurado de Honor Titular: Néstor Hugo Morelli
5º Jurado de Honor Titular: Graciel Delmar
1º Jurado de Honor Suplente: Germán Andrés Mozzilli
2º Jurado de Honor Suplente: Martín Gerardo Bertolot
Presidente: Daniel Onofri
Vicepresidente 1º: Manuel Mansanta
Vicepresidente 2º: Emelina Molinari
Vicepresidente: 3º Fabricio Gliemmo
1º Vocal Titular: Silvina Bayo
2º Vocal Titular: Damián Marinoni
3º Vocal Titular: Rodrigo Ventura
4º Vocal Titular: Lucas Langoni
5º Vocal Titular: Juan Carlos Basílico
6º Vocal Titular: Franco Mella
7º Vocal Titular: Ernesto Cavigioni
8º Vocal Titular: Federico Wenger
9º Vocal Titular: Juan P. Casamiquela
10º Vocal Titular: Valentín Armelino
11º Vocal Titular: Pamela Barrios
12º Vocal Titular: Rafael Di Francesco
13º Vocal Titular: Oscar Blanco
1º Vocal Suplente: Reynaldo Onofri
2º Vocal Suplente: Santiago López Akimenco
3º Vocal Suplente: Augusto Caviglioni
4º Vocal Suplente: Julio Morel
5º Vocal Suplente: Juan Cruz Díaz
6º Vocal Suplente: Juan Pablo Turi
7º Vocal Suplente: Gastón Gómez
1º Revisor de Cuentas Titular: Facundo Botto
2º Revisor de Cuentas Titular: Angel Pietrosimone
3º Revisor de Cuentas Titular: Miguel Ángel Parisi
1º Revisor de Cuentas Suplente: Alejandro Loudet
2º Revisor de Cuentas Suplente: José Luis Valenti
1º Jurado de Honor Titular: Daniel Figari
2º Jurado de Honor Titular: Norberto Sannafranco
3º Jurado de Honor Titular: José Luis Mainetti
4º Jurado de Honor Titular: Santiago Dalto
5º Jurado de Honor Titular: Alberto Alba
1º Jurado de Honor Suplente: Germán Casamiquela
2º Jurado de Honor Suplente: Rodolfo Rocca
Presidente: Edgardo Medina
Vicepresidente 1°: Javier Novarini
Vicepresidente 2°: Luis Ignacio Rey
Vicepresidente 3°: Marcelo Gabriel San Pablo
1° Vocal Titular: Sandra Testa
2° Vocal Titular: Luis Fernando Ghizzoni
3° Vocal Titular: Pablo Ariel Koller
4° Vocal Titular: Agustina Pisoni Enrique
5° Vocal Titular: Martín Ariel Abbate
6° Vocal Titular: Verónica Martina Chaparro
7° Vocal Titular: Simón Pedro Bravo
8° Vocal Titular: Guillermo Ezequiel Roldán
9° Vocal Titular: Sebastián Daniel Praderio
10° Vocal Titular: Roxana Laura Bertini
11° Vocal Titular: Sergio Matías Broglio
12° Vocal Titular: Isaac Eduardo Bilbao
13° Vocal Titular: Lautaro Pra
1° Vocal Suplente: Leandro Ariel Praderio
2° Vocal Suplente: Ornella Giannina Occhipinti
3° Vocal Suplente: Luana Díaz
4° Vocal Suplente: Karen Yamila Gialleonardo
5° Vocal Suplente: Honorio Fabián Cesar Sánchez
6° Vocal Suplente: Estéfano Doricelli
7° Vocal Suplente: María Emilia Formigo
1° Revisor de Cuentas Titular: Pablo Miguel Novarini
2° Revisor de Cuentas Titular:
Sergio Fernando Cañas
3° Revisor de Cuentas Titular: Susana Haydee Luján
1° Revisor de Cuentas Suplente:
Facundo Adrián Díaz
2° Revisor de Cuentas Suplente:
Amorina Sol Insúa
1° Jurado de Honor Titular:
Gonzalo Ezequiel Aguirre
2° Jurado de Honor Titular:
Carlos Kaufmann
3° Jurado de Honor Titular:
Sergio Occhipinti
4° Jurado de Honor Titular:
Mario Sebastián Testori
5° Jurado de Honor Titular: Leandro Esteban De La Orden
1° Jurado de Honor Suplente
Alan Guillermo Koller
2° Jurado de Honor Suplente:
Alberto Aníbal Pra Gaggero
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
