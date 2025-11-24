La China Suárez suspendió una entrevista por Mauro Icardi: qué pasó

Otra vez más, la agenda mediática de Eugenia “la China” Suárez sufrió modificaciones. La actriz tenía pactada una entrevista con el programa Puro Show (El Trece) para este martes, sin embargo, el encuentro sufrió una reprogramación a último momento.

El encargado de difundir la noticia fue el conductor del ciclo, Pampito, quien utilizó sus redes sociales para actualizar la información. A primeras horas de este lunes, el periodista promocionó la nota de este martes, para horas después notificar el cambio de día.

“Mañana en Puro Show la China Suárez en vivo desde Turquía”, escribió el periodista. “Hay cambios!!! Pero sigue la nota en pie”, anunció Pampito en los últimos minutos, para luego dar a conocer los motivos: “Mañana Mauro tiene partido y el móvil se pasa para el miércoles”.

La actriz solicitó la reprogramación para este miércoles debido a los compromisos deportivos de su pareja, quien podría llegar a tener una participación en la entrevista, aunque aún no hay nada confirmado. De esta forma, la China dejó en claro que su prioridad es acompañar a su pareja.