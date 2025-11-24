Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué

24 de Noviembre de 2025 | 10:50

Un sector de La Plata no cuenta con agua este lunes feriado. Absa informó que, debido a un corte en el suministro de energía, está fuera de operación la perforación ubicada en 14C entre 475 y 476, de City Bell.

"Si bien a primera hora se realizó el reclamo a la prestataria, aún se encuentra afectada con baja presión la red de agua en el sector delimitado por las calles 473 a 476 y de 17 hasta Camino Centenario", informó la empresa.

En tanto, dio a conocer los trabajos programados para mañana, martes 25, ya que "se ejecutarán empalmes de cañerías en el marco de la obra de recambio que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), también en City Bell".

Se indicó que los trabajos se realizarán en la intersección de 19 y 47 "por lo que estará afectado el servicio en el sector comprendido desde 476 a 481 y de 18 hasta Camino General Belgrano".

Es por esa razón que Absa solicitó a los usuarios "realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y en ese período utilizarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio".

 

