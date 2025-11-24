Kicillof cambia a su ministro de Educación: el comunicado de la Provincia
Kicillof cambia a su ministro de Educación: el comunicado de la Provincia
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
"La mayor provocación de la historia": así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Central
Otro accidente en La Plata casi termina en tragedia: un motociclista chocó y voló por los aires
Causa cuadernos: confesiones, historias y el muerto que complica a Cristina Kirchner
Impuesto Inmobiliario: ARBA aclaró quiénes deben pagar el polémico "adicional"
Provincia de Buenos Aires bajo alerta: el 70% del área tiene agua con arsénico
Aseguran que Trump confirmará la existencia de extraterrestres: expectativa mundial
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
VIDEO. ¡Desopilante! La reacción del jurado de MasterChef con el raviolón de Miguel Ángel
La Plata, sin agua este lunes feriado: qué barrios no cuentan con el servicio de Absa y por qué
Lunes soleado y con 25º de máxima en La Plata: para cuándo se espera el pico de calor esta semana
EN FOTOS.- Así fue el cierre del Mes de la Tradición en La Plata: gran pericón y desfile criollo
Micros, estacionamiento, basura y más: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Vandalismo y robos en locales céntricos de La Plata: comerciantes en vilo tras los ataques
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia de La Plata
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Trump contra Maduro: EE UU oficializó al Cártel de los Soles en su lista de organización terrorista
Lowrdez Fernández rompió el silencio sobre su tensa relación con Lissa Vera: "Perdona Dios"
Otro incendio, ahora en Lomas de Zamora: dos fábricas afectadas, vecinos evacuados pero sin heridos
El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria
VIDEO. Alterados por una fiesta de promoción secundaria: descontrol y hartazgo vecinal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un sector de La Plata no cuenta con agua este lunes feriado. Absa informó que, debido a un corte en el suministro de energía, está fuera de operación la perforación ubicada en 14C entre 475 y 476, de City Bell.
"Si bien a primera hora se realizó el reclamo a la prestataria, aún se encuentra afectada con baja presión la red de agua en el sector delimitado por las calles 473 a 476 y de 17 hasta Camino Centenario", informó la empresa.
En tanto, dio a conocer los trabajos programados para mañana, martes 25, ya que "se ejecutarán empalmes de cañerías en el marco de la obra de recambio que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), también en City Bell".
Se indicó que los trabajos se realizarán en la intersección de 19 y 47 "por lo que estará afectado el servicio en el sector comprendido desde 476 a 481 y de 18 hasta Camino General Belgrano".
Es por esa razón que Absa solicitó a los usuarios "realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y en ese período utilizarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí