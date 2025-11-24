Mauro Icardi volvió a Turquía envuelto en rumores y no se calló nada ante periodistas

El futbolista Mauro Icardi volvió a Turquía después de pasar una semana en la Argentina, donde se reencontró con sus hijas Isabella y Francesca tras cinco meses sin verlas y dio una conferencia en la cual respondió todo lo que le preguntaron.

El delantero volvió al Galatasaray en plena oleada de rumores, pero respondió dentro de la cancha, al ganar 3-2 ante el Gençlerbirligi con su equipo. Tras el partido, Icardi dijo acerca de su rendimiento físico: “Después de un parón es difícil volver y seguir al ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera”.

En los últimos días, distintos medios turcos especularon con que Icardi no seguiría en el club en 2026 y, ante eso, manifestó: “Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas y a todos los que quieren comentar en redes sociales”.

Sin que se lo consultaran, Icardi también abordó los comentarios que surgieron durante su estadía en Buenos Aires, donde fue fotografiado junto a Eugenia “China” Suárez y también tuvo encuentros con sus hijas:

“Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar que tenía un permiso del club para estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no las veía”, destacó. Finalmente, cerró: “No tengo que darle explicaciones a nadie. Las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles en Galatasaray. No creo que necesite hablar de cosas extrafutbolísticas”.