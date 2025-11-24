Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada

Vuelven las “Viudas Negras”: Malena Pichot y Pilar Gamboa confirmaron la segunda temporada
24 de Noviembre de 2025 | 17:08

Tras el éxito de la primera temporada, la comedia negra argentina “Viudas Negras: P*tas y Chorras” fue oficialmente renovada para una segunda temporada por TNT y Flow. La noticia fue confirmada este lunes por la propia protagonista. Con su característico humor ácido, las actrices Malena Pichot y Pilar Gamboa volverán a ponerse en la piel de Mica y Maru para continuar con sus historias.

A través de la cuenta oficial de X de TNT América Latina, la plataforma difundió un video notificando a los seguidores que la serie ya se encuentra en la etapa de preproducción. “En Male Pichot confiamos, segunda temporada de Viudas Negras confirmada por TNT y Flow, dale Pilar Gamboa confia”, comentaron.

El éxito rotundo de la primera entrega logró que el proyecto de Malena Pichot se posicionara rápidamente en el Top 10 de Flow y Max, por lo que no es difícil pensar que las plataformas apostaran por una continuidad. En el clip, Pilar y Malena se encuentran en un bar porteño para compartir un divertido intercambio.

“Qué pasa, rarísima la citación, Chacarita es mucho más cerca, Malena. ¿Por qué Recoleta? ¿En qué estás?”, comienza Gamboa, no entendiendo la situación en la que se encuentra. Yendo al punto, Pichot le contesta: “Tengo una gran noticia. Nos confirmaron la segunda temporada”. Sin embargo, la reacción de Pilar no es la esperada: “No, decí que no”.

Es allí cuando ambas vuelven a compartir esa química entre ellas, con su humor ácido: “¿Qué pasa, no podés? ¿Tenes teatro? ¿Los chicos? ¿Tuviste dos hijos, para qué?”, cuestiona Pichot. Pero Pilar le expresa su verdadero miedo: “Decí que no, las segundas temporadas nunca fueron buenas, no te la juegues”. “Negra, confia, esto no puede fallar”, afirma la creadora antes de cerrar abruptamente la escena.

 

